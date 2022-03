Königsberg

Königsbergs Ortsvorsteher Axel Fischer ist sauer. Das Problem: Die Gemeinde Heiligengrabe ließ ein hölzernes Gebilde am Panzerweg auf Königsberger Gemarkung entfernen, ohne dass der Ortsbeirat dem zuvor zugestimmt hätte. Deshalb kritisierte Axel Fischer diese Vorgehensweise auf der jüngsten Sitzung des Gremiums in dieser Woche.

Axel Fischer aus Königsberg: Da steckte viel Arbeit und Kraft drin

„Es war ein Kunstwerk. Da steckte viel Arbeit und Kraft drin. Es ist eine Schande, dass man so etwas einfach vernichtet“, sagte Axel Fischer. Das Kunstwerk sei etwa zwei Meter hoch gewesen und habe aus dickem Eichenholz bestanden. Darin eingearbeitet war der Hinweis „Papenbruch: 6,5 Kilometer“.

Das Prozedere rund um das Werk beschreibt Axel Fischer so: Er habe im Frühjahr vergangenen Jahres im Märkerportal darauf hingewiesen, dass die Standfestigkeit und Pflege des Werkes überprüft werden sollten. Dieser Hinweis sei zunächst an die Stadt Wittstock gerichtet worden, die ihn zuständigkeitshalber an die Nachbargemeinde Heiligengrabe weitergeleitet habe.

Die Gemeinde habe das Werk daraufhin entfernt und bereits entsorgt, wie es in der Sitzung hieß. Grund: Die Standsicherheit sei nicht mehr gegeben gewesen.

Bauhofleiter: Abstimmung mit Ortsvorsteher nicht nötig

Axel Fischer findet das vom Bauhof „verantwortungslos“. Dessen Leiter Mathias Jennrich entgegnete auf der Sitzung, dass der Auftrag von der Gemeinde an den Bauhof erteilt worden sei. „Und dann entfernen wir das.“ Eine zusätzliche Abstimmung mit dem Ortsvorsteher bedürfe es dabei nicht. Für die Bauamtsleiterin Verena Bieder ist das Werk ein „Wegweiser“, kein Kunstwerk. Weiter möchte sie sich nicht zu diesem Vorgang äußern.

„Solch stabiles Eichenholz entsorgt man einfach nicht“, meint Axel Fischer. Vielmehr hätte das Kunstwerk, wie er es nennt, am Wegesrand entweder stabilisiert und erhalten oder – wenn man das nicht gewollt hätte – zumindest nachgenutzt werden können.

„Wir haben vor zwei, drei Jahren neue Sitzbänke von der Verwaltung angefordert, die aber nicht zur Verfügung gestellt wurden. Für diesen Zweck hätte das bearbeitete Holz noch sehr gut verwendet werden können. Das wäre schon weitgehend fertige Arbeit gewesen“, findet der Ortsvorsteher Axel Fischer.

Von Björn Wagener