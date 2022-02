Beratung mit Hindernissen in Königsberg: Nur ein Beiratsmitglied war bei der Sitzung am Donnerstagabend anwesend – diskutiert wurde trotzdem. Darum ging es.

Ein solcher Mobilfunkmast – hier in Dreetz – soll auch in Königsberg bald in die Höhe ragen. Quelle: Matthias Anke