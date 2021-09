Grabow

Es ist der erklärte Wille der Teilnehmer an der Versammlung in Grabow, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch mit den völkischen Siedlern im Ort. Man kann das löblich finden in einer Zeit, in der viele in ihrer eigenen Blase leben.

Aber kann das gelingen – in dieser Konstellation, bei diesem Thema? Die Veranstaltung in Grabow zeigte exemplarisch, wie schwierig der Dialog gerade mit einem diffus-rechten Spektrum ist. Deutlich wurde auch, dass das alte Feindbild-Schema dort nicht so recht funktioniert. Was daran liegt, dass dem unbefangenen Betrachter die klare Zuordnung schwerfällt – ein freundlich auftretender Siedler mutet zunächst nicht wie die Inkarnation des Bösen an.

Rechtzeitige Information tut not

Auch in Heiligengrabe hat man die Gefahr erst nach Jahren erkannt und – so die Erkenntnis des Abends – das gilt längst nicht für jeden Bürger. Da tut rechtzeitige Information not. Denn es muss klar sein, um was es dort geht. Das war der Sinn der ganzen Veranstaltung. Dass Veranstalter und Vortragende sich dem Plädoyer für einen Dialog anschlossen, ehrt sie.

Zu vermuten ist aber auch, dass Bürgermeister Holger Kippenhahn bei seinem Eingangs-Statement recht hatte, nämlich dass die Besucher allesamt mit der gleichen Einstellung aus der Veranstaltung herausgegangen sind, mit der sie hineingekommen waren.

Von Bernd Atzenroth