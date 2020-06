Kulturministerin besucht das Kloster Stift zum Heiligengrabe

Heiligengrabe

Das Kloster Stift zum Heiligengrabe stand am Mittwoch erstmals auf der Besuchsliste der Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle ( SPD). Dort traf sie Äbtissin Erika Schweizer, um sich einen Eindruck von diesem geschichtsträchtigen Ort zu machen.

Schüle und Schweizer fanden im Gespräch über den früheren Brandenburger Ministerpräsidenten Manfred Stolpe ( SPD) sofort einen Draht. Manfred Stolpe verstarb Ende 2019. Er und war gemeinsam mit seiner Frau Ingrid seit 2004 Schirmherr für das Kloster Stift gewesen. „Ich freue mich, dass ich ihn kennen lernen durfte“, sagte die Äbtissin.

Suche nach weiterer Schirmherrin

Im Mai 2017 war Manfred Stolpe das letzte Mal in Heiligengrabe. „Er hat mich politisch geprägt“, so Manja Schüle. Sie schätzte an ihm seine Präsenz und große Gabe für Empathie. Erika Schweizer freut sich, dass Ingrid Stolpe nach wie vor Schirmherrin im Kloster Stift ist. Die Äbtissin kann sich vorstellen, in Manja Schüle eine zweite Schirmherrin zu gewinnen.

Kloster Stift strahlt Atmosphäre aus

„Jetzt weiß ich, warum Manfred Stolpe hier sein Herz verloren hat“, sagte die Kulturministerin, nachdem sie einen ersten Eindruck vom Kloster Stift gewonnen hatte. Erika Schweizer führte sie durch die weiträumige Anlage mit Kreuzgang, Kaiserturm, Stiftskirche, Heiliggrabkapelle bis hin zu Seminarräumen.

Der Kaiserturm wird vom Kreuzgang und Kreuzgarten umschlossen. Er wurde nach 1900 nach einem Besuch des Kaisers Wilhelm II errichtet. Quelle: Christamaria Ruch

Ebenso machten sie Halt an den Tafeln zur Gründungslegende des Kloster Stifts. Auch dort hat Manfred Stolpe seine Spuren hinterlassen, denn er spendete Finanzmittel für die Restaurierung der Tafeln.

Wendezeit vom Bild der leeren Abendbrottische geprägt

Auch für den am Mittwochabend, 3. Juni, erstmals geplanten Ost-West-Gesprächskreis im Kloster Stift zeigte Manja Schüle Interesse: „Es ist schön, wenn sich das Kloster für die Gegenwartsgeschichte öffnet.“ Sie verbindet mit der Wendezeit 1989/1990 und den folgenden Jahrzehnten das Bild der „leeren Abendbrottische.“

Eltern und Kinder erlebten Wendezeit unterschiedlich

Während die damalige Elterngeneration sprachlos wurde, tiefe Verletzungen erlebte und vor allem wirtschaftlich über die Runden kommen musste, kehrten die Kinder ihrem Zuhause den Rücken zu, um an anderen Orten beruflich Fuß zu fassen. „Jetzt kehren viele von ihnen zurück“, sagte Schüle. Bis September wird den Besuchern an vier Abenden die Gelegenheit gegeben, sich bei den Ost-West-Gesprächen über ihre Lebensentwürfe und Lebenswege sowie die Wendungen durch die Geschichte auszutauschen.

Kloster Stift kehrt in das öffentliche Leben zurück

Das Treffen mit der Kulturministerin passte in die Lockerungen in der Corona-Krise. Seit Himmelfahrt, 21. Mai, beginnt das Kloster Stift, sich schrittweise zu öffnen. Das Museum steht nun für Besucher wieder offen.

Ein Blick vom Kreuzgang zur Heiliggrabkapelle. Quelle: Christamaria Ruch

Auch die Führungen laden durch das historische Ensemble von Stiftskirche, Heiliggrabkapelle bis hin zu dem weitläufigen Parkgelände ein.

Das gemeinsame Dasein spielt wieder eine Rolle

„Himmelfahrt und Pfingsten hatten wir jeweils zwei Führungen in kleinen Gruppen“, so die Äbtissin. Eine erste musikalische Andacht fand am Pfingstmontag eine breite Resonanz. „Mit ungefähr 50 Gästen war diese Andacht gut besucht“, sagt Erika Schweizer. Dabei steht für sie auch im Mittelpunkt, den Gästen wieder ein „gemeinsames Dasein zu ermöglichen.“

Veranstaltungsprogramm lag wegen Corona-Krise auf Eis

Der Klosterladen steht seit Himmelfahrt donnerstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr wieder offen. Das Veranstaltungsprogramm im Kloster Stift war seit Ende März wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt. Sämtliche Einkehrtage, Meditationen, Seminare und Konzerte mussten abgesagt werden. „Die erste Veranstaltung bereiten wir gerade vor“, sagte Schweizer. Somit wird vom 13. bis 20. Juni die Einkehrwoche für Frauen „Ora et labora“ (Bete und arbeite) das gemeinschaftliche Leben nach der mittelalterlichen Tradition zum Ziel haben.

Sommerkonzertreihe pausiert noch

Die traditionelle Sommerkonzertreihe legt im Juni noch eine Pause ein. Diese ist ebenfalls den Auflagen durch die Corona-Krise geschuldet. „Dann werden wir sehen, ob wir im Juli zu Konzerten einladen können“, sagt Erika Schweizer.

Das Jahresprogramm für das Kloster Stift zum Heiligengrabe steht unter www.klosterstift-heiligengrabe.de

Von Christamaria Ruch