Der Hof Grünhagen in Wernikow ist in einer komfortablen Situation. Vater Hans-Heinrich ist 54 und leitet das Unternehmen seit 29 Jahren. Sohn Jan-Steffen ist 24 und hat sein Herz auch an die Landwirtschaft verloren – dabei war er zunächst gar nicht begeistert von dem Beruf. Nun wird er den Hof langfristig übernehmen.