Papenbruch

Laura Wiedemann trägt Zopf. Aber wer jetzt an Klischees wie braves Mädchen oder Prinzessin denkt, liegt falsch. Laura kann ordentlich zupacken. Und versucht sich an Dingen, bei denen viele ihrer Altersgenossinnen, die Friseurin, Kosmetikerin oder andere eher frauentypische Berufe lernen, nur den Kopf schütteln würden und Angst um ihre Fingernägel hätten.

Nach dem Abschluss der 10. Klasse an der Polthier-Oberschule in Wittstock begann die 16-Jährige ihre Lehre bei der Firma Brandenburger Landtechnik (BLT) – am Sitz der BLT-Hauptniederlassung Liebenthal (Gemeinde Heiligengrabe). Die 16-Jährige entschied sich aber nicht etwa für den Beruf der Kauffrau im Groß- und Außenhandelsmanagement und den Verkauf von Landtechnik. Stattdessen liebt sie es, an den großen Traktoren und Mähdreschern zu „schrauben“. Innerhalb von dreieinhalb Jahren wird Laura in einer eher männerdominierten Berufswelt als Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin ausgebildet.

Anzeige

Auf einem landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen

„Ich bin mit drei Geschwistern, auf einem landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen. Meine Eltern unterhalten eine Herde mit zirka 80 Milchkühen. Den Betrieb später mal übernehmen möchte ich nicht, aber weiter beruflich in der Landwirtschaft, auf unserem Hof, tätig bleiben. Bisher kümmert sich mein Vater um die Technik auf dem Hof. Es sind nicht die aller modernsten Fahrzeuge.

Laura Wiedemann (16) (li.) und Chantal Rebiger (19) arbeiten teilweise auch schon allein an großen Mähdreschern. Quelle: Uwe Hoffmann

Aber da kann man noch viel selbst reparieren. Mein Vater unterstützt mich und freut sich schon auf Hilfe bei der Technik“, erzählt Laura Wiedemann. „Durch zwei Schulpraktika in einer Werkstatt fand ich Interesse für die Lehre.“ So gehört Laura zu den insgesamt rund 20 Land- und Baumaschinen-Mechatroniker-Azubis bei BLT. Bereits im Herbst 2018 begann Chantal Rebiger aus Großbehnitz ihre Lehre in diesem Ausbildungsberuf bei der BLT-Niederlassung in Nauen.

Chantal Rebiger absolvierte ihre Zwischenprüfung als Zweitbeste

Beide junge Frauen setzen sich so, mit ihrer Einsatzbereitschaft, ihrem Wissen und ihren Leistungen, unter ihren männlichen Azubi-Kollegen durch. Chantal Rebiger absolvierte ihre Zwischenprüfung zum Abschluss des zweiten Lehrjahrs mit nur sieben Punkten Rückstand auf den Landessieger, als zweitbeste Land- und Baumaschinen-Mechatronikerin im Land Brandenburg. An der Schule in Neuruppin sind beide, als einzige Frauen unter rund 60 männlichen Azubis in ihrem Ausbildungsberuf, immer noch „Exoten“.

„Bisher war ich im Betrieb schon an Mähdreschern, Pressen und Traktoren eingesetzt. Aber an den Traktoren zu arbeiten macht mir am meisten Spaß“, so Laura weiter. „An Laura schätze ich, dass sie die ihr gestellten Aufgaben nicht nur gut ausführt. Sie sieht auch selbst Arbeit, die erledigt werden muss“, so ihr Ausbilder Mario Schulz.

Laura Wiedemann (16) (li.) und Chantal Rebiger (19) beim Wechsel der Garnrollen des Mähdreschers. Quelle: Uwe Hoffmann

„Sie ist fleißig und flink. Ihre Handgriffe sitzen und so macht sie manchen ihrer männlichen Azubis was vor.“ Schulz war 2003 bis 2011 bei BLT in Nauen tätig und kehrte danach in seine Heimat und die Niederlassung Liebenthal zurück.

„Unser Unternehmen beteiligt sich an der jährlichen Brandenburger Landwirtschaftsausstellung und ganz bewusst an Ausbildungsmessen, wie der des Landkreises im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrums in Paaren/Glien, um für Azubis aus der Region zu werben und ihnen berufliche Chancen in ihrer Heimat zu bieten. So sind wir auch für Mädchen in allen Ausbildungsberufen offen“, sagt Cathleen Riewe, als Ausbilderin und im Marketing bei BLT in Liebenthal zuständig.

Laura Wiedemann (li.) und Chantal Rebiger haben Spaß an der Technik. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

„Seit zwei Jahren können wir unseren Azubis – auch noch ein Jahr nach abgeschlossener Lehre – ein vierwöchiges Auslandspraktikum, derzeit in Schweden und Irland, bieten. Die Gesellen haben in unserem Unternehmen gute berufliche Chancen – auch die Weiterbildung zum Meister. Unser Nauener Niederlassungsleiter Marvin Malzahn absolvierte selbst eine Lehre als Land- und Baumaschinenschlosser im Unternehmen.“

Lesen Sie auch:

Agrardialog im Prignitzer Waldgarten

Landwirte in Prignitz und Ruppin werden nicht nur durch Corona gefordert

Züchter aus der Region glänzen auf Messe

Dieser Bulle ist auch ein Lamm

Von Uwe Hoffmann