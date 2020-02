Verliebte lauschten Clangeschichten

Wernikow

Am Valentinstag ging die Liebe im Wernikower Gasthaus Göske nicht nur durch den Magen, sondern auch durch Augen und Ohren. Denn die Gäste bekamen neben einem leckeren Valentinsmenü auch eine Lesung mit Autorin Anja Feldhorst geboten. Sie las Geschichten aus ihrem „Krawudke-Clan“, die sie eigens für die Lesung in einem band zusammengefasst hatte.

Der Festsaal war ausverkauft. Quelle: Privat

Für das Publikum im ausverkauften Festsaal war es ein amüsanter Abend mit Genussfaktor. Demnächst steht am 8. März eine Frauentagsfeier bei Göskes an. Im Herbst ist wieder eine Lesung geplant. Wer die gestaltet, das will Gastwirtin Sandra Göske noch nicht verraten.

Von Christian Bark