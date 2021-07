Liebenthal

Die Liebenthaler feiern künftig umweltbewusster. Der Ortsbeirat hat auf seiner jüngsten Sitzung ein neues Trinkbecher-Set vorgestellt. Es besteht aus drei Bechern in verschiedenen Größen. Sie werden vor Ort deponiert und kommen bei Festen zum Einsatz.

Von jeder Größe wurden zunächst 300 Stück gekauft – aus Mitteln der Kulturpauschale. Vorgesehen ist, die Becher mit Pfand zu belegen, damit sie nach dem Gebrauch auch wieder zurückgebracht werden. Dem Ortsbeirat ist jedoch klar, dass manche Exemplare trotzdem nicht wieder auftauchen werden. Dann müsse nachgeordert werden, hieße es während der Sitzung, wo die neuen Becher erstmals öffentlich präsentiert wurden.

Idee entstand auf einem Dorffest

Die Idee mit den Bechern sei bei einem vergangenen Dorffest entstanden. „Da waren die Einwohner aufgefordert, ihre eigenen Trinkgefäße und Geschirr mitzubringen“, erinnert sich Beirat Matthias Fickler. Aber die Tassen und Gläser hatten alle verschiedene Größen. Das war ungünstig für den Getränkeverkauf.

Liebenthals Ortsbeirat mit den neuen Plastikbechern mit Liebenthal-Aufdruck. v.l.: Beirat Matthias Fickler, Ortsvorsteher Nico Gireth und Beirätin Katrin Quooß. Quelle: Björn Wagener

Auf einheitliche Trinkgefäße umzustellen, könnte das Problem lösen, so die Überlegung. Hilfreich war dabei der Umstand, dass „eine Mitarbeiterin einer Werbeagentur“ ebenfalls auf dem Fest zu Gast war. Mit ihr gemeinsam habe die Sache dann Gestalt angenommen.

„Liebenthal macht einfach Spaß“

Und um den Bechern einen unverwechselbaren Liebenthal-Look zu verleihen, erhielten sie noch einen Aufdruck mit Dorfkirche und dem Schriftzug „Liebenthal macht einfach Spaß“. Das soll auch das Zusammengehörigkeitsgefühl im Dorf stärken.

Außerdem folgt Liebenthal damit einem aktuellen Trend. Eine Reihe von Wegwerf-Produkten aus Plastik sind in der EU seit dem 3. Juli verboten, darunter Trinkhalme, To-go-Getränkebecher, Teller, Besteck und ähnliche Wegwerfprodukte.

Ob in Liebenthal zu den wiederverwendbaren Bechern womöglich noch passendes Besteck und Teller angeschafft werden, stehe noch nicht fest. „Wir wollen erst einmal schauen, wie das mit den Bechern läuft und inwieweit Veranstaltungen künftig überhaupt möglich sein werden“, sagt Beirätin Katrin Quooß.

Feste-Planung ist schwierig

Wie schwierig es für die Initiatoren in den Dörfern derzeit ist, kulturelle- oder Freizeitangebote im Dorf zu planen, zeigt sich aktuell immer wieder auf Beiratssitzungen – so auch in Liebenthal. Denn die Corona-Krise ist nach wie vor allgegenwärtig. Auch wenn die Situation derzeit noch vergleichsweise entspannt ist, so geht der Trend bei den Inzidenzen bereits wieder nach oben. Das verstärkt die Unsicherheit. Soll man ein Fest wagen oder nicht? Trauen sich die Leute überhaupt, ein Fest zu besuchen, oder „werden wir überrannt?“, wie Katrin Quooß sagte.

Die jüngsten Veranstaltungen an den vergangenen Wochenenden bei den Nachbarn in Wittstock zeigten, dass die Leute Lust auf Unterhaltung haben. Sowohl das BBQ-Heidefest in Alt Daber als auch das Sommerfest in der Badeanstalt in Freyenstein waren sehr gut besucht.

In Liebenthal einigte man sich in der Sitzung darauf, gemeinsam mit dem Dorfverein ein Erntedankfest für den 18. oder 25. September ins Auge zu fassen. Dann könnten sicher auch die neuen Becher ausprobiert werden. Sollte das Ganze bis dahin doch nicht mehr möglich sein, „dann müssten wir es halt absagen“, meinte Nico Gireth.

Von Björn Wagener