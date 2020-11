Liebenthal

Ein mit rund 26 Tonnen Rapsschrot beladener Sattelauflieger ist am Wochenende in Liebenthal gestohlen worden. Der Anhänger war am Freitag gegen 17 Uhr in der Dorfstraße abgestellt worden.

Als der Nutzer ihn am Montag um 4 Uhr wieder von der öffentlichen Parkfläche holen wollte, war der Sattelauflieger verschwunden.

Anzeige

Der Auflieger stand dort ohne Zugmaschine und war nicht extra gesichert, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline