Heiligengrabe

Ein 44-Jähriger aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin kam am Montag um 17.05 Uhr zwischen Heiligengrabe und Kemnitz mit einem Lkw Renault von der Bundesstraße 189 nach rechts ab.

Das Fahrzeug prallte an einen Baum und wurde dann nach links in einen Straßengraben geschleudert. Dabei verletzte sich der 44-Jährige und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Lkw war nicht mehr fahrbereit. Schaden: etwa 2500 Euro.

Von MAZ-online