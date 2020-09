MAZ-Radler unterwegs zwischen Alt Krüssow und Heiligengrabe

Alt Krüssow/Heiligengrabe

Es ging noch gerade so gut: Ausgerechnet an diesem Tag, wo meine Fahrradtour anstand, bahnt sich der Wetterwechsel an. Dass es am Morgen bewölkt ist und ein kühler Wind geht, das hatte man schon länger nicht mehr. Sogar Regen scheint nicht unmöglich, auch wenn er erst für den Folgetag angesagt ist. Also muss man sich kleidungsmäßig darauf einstellen – eine Fließjacke und einen Regenjacke sind in der Satteltasche.

Allein unterwegs sein ist anders als in der Gruppe

Natürlich ist so eine Tour alleine etwas ganz anderes als die Tour de Prignitz. So im Windschatten des Polizeiführungsfahrzeugs und umgeben von ganz vielen anderen Leuten ist man definitiv anders unterwegs. In der Regel tatsächlich langsamer. Dafür aber ist die Ruhe, die man so als einzelner Radler in der Landschaft, mit nichts wirklich aufzuwiegen.

Anzeige

Unterwegs konnte man sich gut an ganz unterschiedlichen Wegmarken orientieren. Quelle: Bernd Atzenroth

Weitere MAZ+ Artikel

Wir MAZler wollten ja radeln, auch wenn es in diesem Jahr keine Tour de Prignitz gibt. Also schauen wir mal dort vorbei, wo wir langgefahren wären. Startpunkt ist diesmal Alt Krüssow. Rund um die Kirche hätten die Tour-Radler am 20. September für eine Pause stoppen sollen.

Dort warten schon in der Wallfahrtskirche Roswitha Schick und Annemarie Huber. Beide engagieren sich im Förderverein für die Kirche, die in diesem Jahr ihren 500. Geburtstag feiert.

Ausgangspunkt für die kleine Runde war die Alt Krüssower Kirche. Hier hätte die Tour der Prignitz aus Anlass des 500. Kirchengeburtstags gestoppt. Quelle: Bernd Atzenroth

Aber die Feiern sind alle ausgefallen. Corona hat die geplanten Veranstaltungen unmöglich gemacht. Noch wagt Roswitha Schick gar nicht zu hoffen, dass es im nächsten Jahr besser dafür aussieht. Die beiden freuen sich aber darüber, dass sie auch wieder mit dabei wären, wenn es eine Tour de Prignitz 2021 geben sollte.

Alt Krüssow würde gerne das Kirchenjubiläum nachfeiern

Es gibt nicht nur kein Fest, sondern auch die Arbeiten an und in der Kirche scheinen noch mehr oder weniger auf dem Stand vom Januar zu sein, als ich schon einmal hier war, auch wenn Roswitha Schick und Annemarie Huber von den vielen Gesprächsrunden erzählen, die es mit Planern, Vertretern des Denkmalschutzes und anderen gibt.

Denn schließlich wollen die Mitglieder des zu Jahresbeginn erneuerten Fördervereins nun für das kommende Jahr die Kirche in einen wirklich vorzeigbaren Zustand bringen, um dann würdig das Jubiläum nachfeiern zu können. Pläne gibt es viele, die Fertigstellung der geplanten Ausstellung im Innern und vielleicht doch schon den Wiedereinzug des alten Altars der Alt Krüssower Kirche, der derzeit in zwei Teilen im Klosterstift Heiligengrabe und in der Pritzwalker Nikolaikirche zu finden ist – Pritzwalk will ihn aber erst übergeben, wenn die Sanierung und Sicherung der Kirche vollendet ist.

Blick in die Wallfahrtskirche von Alt Krüssow,. Quelle: Bernd Atzenroth

Nun packe ich mein Fahrrad aus, fülle Luft nach und fahre los. Auf dem Richtung Wilmersdorf ist nicht ganz so viel Verkehr wie auf den derzeit überlasteten Wegen zwischen Beveringen, Alt Krüssow und Kemnitz. Es lässt sich gut fahren – das letzte Straßenstück nach Wilmersdorf ist erst vor nicht allzu langer Zeit erneuert, und auch der Weg hinter dem Dorf Richtung Bahnhof Heiligengrabe hat eine recht frische Asphaltschicht. Ich lasse es mit meinem alten Klepper ganz gut krachen, um pünktlich an meinem nächsten Ziel zu sein.

Auf ins Epi-Zentrum der Tour-Bewegung

Denn geht es weiter zu einem Epi-Zentrum der Tour de Prignitz: Heiligengrabe hat schon so manches Mal bei den Ankünften auf dem Gutshof in Sichtweite des Klosterstifts die Radler mit seinem Enthusiasmus überrascht. Als die Tour noch ein Städtespiel war, hat Heiligengrabe gleich fünfmal gewonnen. Das schafften sonst nur die Meyenburger.

Und der Heiligengraber Erfolg trägt insbesondere einen Namen: Holger Kippenhahn. „Für die Tour de Prignitz mache ich schlichtweg alles“, sagt das Gemeindeoberhaupt mit einem kleinen Augenzwinkern. Das hätte man an Ort und Stelle auch in diesem Jahr erwarten können. Denn wäre die Radtour nicht abgesagt worden, dann hätten die Heiligengraber am 20. September das abschließende Familienfest ausgerichtet. „Es wäre eine kleine, feine Sache geworden“, ist sich Kippenhahn und erhält dafür auch zustimmendes Nicken von Sarah Wegwart, die den Hut bei der Organisation vor Ort aufgehabt hätte.

Kleiner Eindruck von Wilmersdorf. Quelle: Bernd Atzenroth

Gerne noch denkt Kippenhahn an die Zeit des Städtewettbewerbs bei der Tour de Prignitz, den es aber so nicht mehr gibt. „Nichtsdestotrotz stehen wir dafür, diese Tour als solches zu erhalten“, betont der Bürgermeister, „sie ist attraktiv für Leute vor Ort und für Gäste von außerhalb.“ Und auch Sarah Wegwart: „Diese Tour ist ein Tourismusmagnet.“

Hoffen auf die Zeit nach Corona

Und so würden sie beide sich wünschen, dass im nächsten Jahr eine Tour de Prignitz stattfindet „und dass wir zu normalen Verhältnissen zurückkommen“. Da ist es, das Stichwort Corona, das natürlich auch in Heiligengrabe seine Spuren hinterlassen hat. Home-Office war dabei übrigens für die Gemeindeverwaltung keine wirkliche Option, denn „wir sind ja für die Bürger da“, sagte Kippenhahn, „aber Corona hat gezeigt, dass es gute technische Möglichkeiten für Zusammenkünfte gibt.“

Impressionen von Bernd Atzenroths Ersatzradtour. Quelle: Bernd Atzenroth

Noch sei es nicht vorstellbar, wie es auch kommenden Jahr mit Veranstaltungen in geschlossenen Räumen weitergehen solle. Aber die Tour findet ja draußen statt, und so bleibt die Hoffnung, dass man im Mai 2021 wieder auf das Fahrrad mit ganz vielen Leuten steigen wird.

Und wenn das klappt, dann produzieren die Heiligengraber bestimmt wieder ihr eigenes Tour-T-Shirt wie in den vergangenen Jahren auch schon. „Gedacht war es mal als Anerkennung für alle, die sich beteiligt und mitgeholfen haben, dass die Tour so erfolgreich war“, sagt Sarah Wegwart.

Heiligengrabe und die Tradition der Tour-T-Shirts

Für die Gestaltung hatten die Heiligengraber immer die Pritzwalker Grafik-Designerin Kathrin Reiter an der Seite. Und auch wenn die Shirts in begrenzter Stückzahl produziert werden und eigentlich nicht dafür gedacht sind, um Profit zu machen, so haben sich manche tatsächlich noch besser verkauft als andere. „Grell-grün und Türkis gingen gut“, erinnert sich Kippenhahn.

Die Edition von 2019 war schwarz, und aufgedruckt sind auch die fünf Sterne für fünf Tour-Siege. Aber es gibt auch andere Tour-Devotionalien made in Heiligengrabe, von Klatschpappe bis zur Trillerpfeife. „Wir haben unser eigenes Tour-Merchandising“, scherzt Kippenhahn.

Einen Blick in die Satteltasche des MAZ-Radlers warfen Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn und seine Mitarbeiterin Sarah Wegwart. Quelle: Bernd Atzenroth

Auf der Rückfahrt gegen den Wind

Beim Inspizieren der Fahrradtasche des MAZ-Radlers bekommt man schon das Gefühl, dass es für die beiden gleich losgehen könnte. Ich trinke noch einmal einen Schluck Wasser und fahre wieder zurück. Das aber etwas gemütlicher als vorher. Kurz vor Wilmersdorf steht am Weg eine einladende Holzbank – Zeit für eine kleine Trinkpause.

Denn die Rückfahrt ist anstrengender: Starker Gegenwind bremst mich ein. Ich lasse meinen ursprünglichen Plan bleiben und fahre nicht auf dem offiziellen Annenpfad zwischen Wilmersdorf und Alt Krüssow weiter – die Straßenpiste lässt sich jetzt einfach viel besser fahren.

Impressionen von Bernd Atzenroths Ersatzradtour. Quelle: Bernd Atzenroth

Wie sich Touristen nach Alt Krüssow verirrten

Wieder zurück in Alt Krüssow treffe ich an der Kirche Touristen aus Hamburg, die sich ganz interessiert die Informationstafeln ansehen. Sie haben sich mit dem Auto mehr oder weniger hierhin verirrt, denn im Moment gibt es keinen ganz einfachen Weg von Pritzwalk nach Wittstock. Ich denke: Gut für die Kirche, auch wenn die beiden sonst nicht hierhin gefunden hätten. Doch ihr Weg führt sie nun weiter: nach Heiligengrabe zum Klosterstift.

Ich genehmige mir noch zum Abschluss ein kleines Bierchen – alkoholfrei versteht sich, und dann ist die fast 25 Kilometer lange Schleife für mich auch schon beendet und der Schreibtisch ruft wieder.

Auch der Prignitzer MAZ-Chefreporter Bernd Atzenroth ließ es sich nicht nehmen, in diesem Jahr doch noch einmal als MAZ-Radler auf Tour zu gehen. Zwischendurch gab es die eine oder andere Pause und am Schluss ein Bier - alkoholfrei, versteht sich. Quelle: Bernd Atzenroth

Von Bernd Atzenroth