Blandikow

Die ersten zwei Monate Bauforschung an der alten Schmiede in Blandikow sind Geschichte. Die Steinrestauratorin Paula Kropius aus Königsberg geht der Bausubstanz des historischen Gebäudes seit Anfang Juni in ihrer Masterarbeit auf den Grund.

Eigentümer des Hauses ist die Gemeinde Heiligengrabe; sie lässt die alte Schmiede zum Fahrradunterstand umbauen. Dabei kommt die Jugendbauhütte Brandenburg unter Leitung von Bernd Henning zum Zuge. Die jungen Leute im Freiwilligendienst werden laut Henning in den kommenden Wochen mit den Arbeiten beginnen.

Restauratorin aus Königsberg schreibt Masterarbeit über die alte Schmiede in Blandikow

Paula Kropius absolviert neben ihrer Arbeit als selbstständige Restauratorin ein Teilzeitstudium im Studiengang „Historische Bauforschung und Denkmalpflege“ an der Technischen Universität (TU) zu Berlin. Für ihre Masterarbeit hat sie zunächst die alte Schmiede vermessen; diese Arbeit endete in der vergangenen Woche.

Auf dieser Grundlage erstellt Paula Kropius eine so genannte verformungsgetreue Bauaufnahme. Das bedeutet: Eine detaillierte Aufnahme entsteht, die auch alle Schäden am Gebäude enthält. Nach dem Aufmaß fertigt die Studentin einen Grundriss des Hauses sowie vier verschiedene Schnitte an, also Ansichten aus unterschiedlichen Perspektiven.

Der Anbau der alten Schmiede ist durch den Leerstand stark in Mitleidenschaft gezogen und baufällig. Quelle: Christamaria Ruch

Der älteste Bereich der alten Schmiede ist geschätzt 140 bis 150 Jahre alt. „Noch in den 1980er Jahren wurde das Gebäude erneuert, steht nun aber schon lange leer“, sagt Paula Kropius.

Interesse von MAZ-Lesern an der alten Schmiede in Blandikow

Auf einen ersten MAZ-Bericht über das Objekt und die Masterarbeit meldeten sich Leser beim Ortsvorsteher Jörg Meusburger. „Ich habe es bisher nicht geschafft, mich bei den zwei Schmieden zu melden, das hole ich noch nach“, so Paula Kropius.

Ihre Masterarbeit soll bis April 2022 fertig sein. Diese hat die Forschung zum Gebäude im Blick. Auf dieser Grundlage erarbeitet Paula Kropius die Bedeutung des Objektes für die Region.

Das alte Schmiedefeuer mit Esse und der Amboss (l.) sind erhalten. Quelle: Christamaria Ruch

Objekt in Blandikow steht nicht unter Denkmalschutz

„Auch wenn die alte Schmiede kein Denkmal ist, prüfe ich Alleinstellungsmerkmale. Sie ist wertvoll trotz der Baufälligkeit“, sagt sie. Darüber hinaus sucht sie nach weiteren alten Schmieden in der Region und danach, was aus ihnen geworden ist.

In Königsberg etwa ist die alte Schmiede heute Bestandteil des Dorfgemeinschaftshauses. „Mit diesen alten Gebäuden verbinden Menschen Erinnerungen. Würden sie verschwinden, würde auch alte Infrastruktur verlorengehen“, ist sich Paula Kropius sicher.

Von Christamaria Ruch