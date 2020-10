Mit 102 gestohlenen Solarpaneelen von Heiligengrabe nach Polen gefahren

Dahlhausen

102 Solarpaneele fand die polnische Polizei im Auto eines 33 Jahre alten Mannes, der zudem bereits mit Haftbefehl gesucht wurde.

Das Navi wies den Weg zum Tatort

Die Polizisten kontrollierten am Dienstag gegen 9.15 Uhr das Auto des Mannes und stellten fest, dass sein Navigationsgerät die Route von Heiligengrabe nach Polen zeigte. Die polnischen Beamten informierten daraufhin am Mittwoch die Polizeiinspektion in Neuruppin.

Großer Sachschaden

Die deutschen Polizisten überprüften den Solarpark Dahlhausen bei Heiligengrabe und stellten dabei fest, dass dort der Zaun beschädigt war. 130 Solarpaneele waren abmontiert und abtransportiert worden. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren vor Ort. Ein späterer Vergleich der Individualnummern der gestohlenen und der Polen gefundenen Paneelen bestätigte, dass es sich um dieselben handelte. Der Sachschaden wird auf mindestens 24 500 Euro geschätzt.

