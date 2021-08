Königsberg

Einfach mal die Seele baumeln lassen. Diese Gelegenheit nutzten viele Einwohner und Gäste am Samstagabend bei bestem Sommerwetter in Königsberg . Nach der Premiere im vergangenen Jahr startete nun wieder ein Bootskorso zu einer Mondscheinfahrt über den Königsberger See.

Bis in die Nacht hinein war der Bootskorso auf dem Königsberg See unterwegs. Quelle: privat

Einwohner Axel Fischer hatte wie im Vorjahr diese Ausfahrt organisiert. Liebevoll geschmückte und beleuchtete Wasserfahrzeuge machten die Leinen los und schipperten vom Angelsteg aus zu einer gemütlichen Tour über den See.

Von Christamaria Ruch