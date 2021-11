Königsberg

Der Nachbarschaftstreff in Königsberg freut sich über Nachwuchs. Mit Svenja Fengler hat die monatliche Veranstaltung wieder eine Ansprechpartnerin. Bei der 27-Jährigen laufen seit Oktober die Fäden beim Nachbarschaftstreff zusammen.

Egal ob es um die organisatorischen Abläufe geht oder ob technische Fragen zu klären sind, die Senioren haben bei ihrer Veranstaltung wieder tatkräftige Unterstützung. Ehrenamt und Hilfsbereitschaft gehören für Svenja Fengler zum Selbstverständnis. „Ich engagiere mich gern“, sagt sie.

Nachbarschaftstreff in Königsberg mit neuer Leitung

„Helfen, wenn man helfen kann, so bin ich aufgewachsen“, sagt Svenja Fengler. Neben ihrer Arbeit als Krankenschwester übernimmt sie schon seit Jahren Verantwortung für ihre Mitmenschen. Sie war drei Jahre lang Handballtrainerin bei Hansa Wittstock und ist Mitglied im Gemeindekirchenrat in Königsberg.

Bereits Ende vergangenen Jahres bot sie sich an, auch für Kinder und Jugendliche im Ort etwas auf die Beine zu stellen. Doch wegen der Corona-Pandemie musste dieses Vorhaben erst einmal warten.

Svenja Fengler aus Königsberg leitet den Nachbarschaftstreff im Ehrenamt

Dann folgte im August der Aufruf in der MAZ um eine neue Leitung für den Nachbarschaftstreff zu finden. Dies griff Doreen Stutz vom Ortbeirat in Königsberg auf und sprach Svenja Fengler an. „Mit Senioren zu arbeiten macht mir auch Spaß. Ich senke hier ganz schön den Altersdurchschnitt“, sagt Svenja Fengler über ihre neue Aufgabe.

Sie ist offen, aufgeschlossen und zugewandt – diese Art kommt sehr gut bei den Senioren an. „Die Rückmeldung nach der ersten Veranstaltung war sehr gut, die Leute freuen sich, dass sie wieder jemand gefunden haben, vor allem auch, weil ich so jung bin“, sagt Svenja Fengler.

Nachfolge im Nachbarschaftstreff Königsberg

Bis zum vergangenen Jahr füllte Günter Häusler diese Aufgabe mit Leib und Seele aus. Doch sein Tod hinterließ auch beim Nachbarschaftstreff eine Lücke. Vor diesem Hintergrund ist es umso schöner, dass Günter Häuslers Vermächtnis nun weiterlebt.

Svenja Fengler ist das Scharnier zwischen Heiligengrabes Dorfkümmerin Deniz Öz und den Senioren in Königsberg. „Ich bin vor allem Ansprechpartnerin, damit alles gut läuft“, sagt sie. Für Deniz Öz ist der Nachbarschaftstreff ein gutes Beispiel für aktive Senioren. „Hier funktioniert der Treff sehr gut, weil sich die Gruppe mit durchschnittlich 16 Besuchern selbst organisiert“, sagt sie.

Svenja Fengler hat Ideen für ihr neues Ehrenamt in Königsberg

„Das wird sich alles einspielen“, sagt Svenja Fengler mit Blick auf ihr neues Ehrenamt. Einige Ideen hat sie schon. „Vielleicht möchten die Senioren sich auch einfach nur sehen und austauschen, das wird sich zeigen“, sagt sie. Die junge Frau zog vor sieben Jahren nach Königsberg, kennt den Ort aber schon seit ihrer Kindheit.

Von Nordrhein-Westfalen nach Königsberg

Die 27-Jährige wuchs in Nordrhein-Westfalen auf und verbrachte viele Ferientage in Königsberg. Dort fand sie auch ihre große Liebe. „Das Schöne hier in Königsberg ist, dass die jungen Männer alle hiergeblieben und ihre Frauen alle zugezogen sind“, sagt Svenja Fengler. Diese Gemeinsamkeit verbindet.

„Durch Corona ist viel weggebrochen, nun suchen die Menschen wieder die Gemeinschaft“, sagt sie. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen ist allerdings noch offen, wie in den nächsten Monaten Veranstaltungen wie der Nachbarschaftstreff fortgeführt werden.

Von Christamaria Ruch