Blumenthal

Schrittweise werden in der Kleinen Grundschule in Blumenthal Modernisierungsarbeiten umgesetzt. Derzeit wird die gesamte Elektrik im Gebäude erneuert.

Vom Keller bis zum zweiten Obergeschoss sind die Handwerker in drei Bauabschnitten im Einsatz. Nun ist der zweite Bauabschnitt beendet: Das erste Obergeschoss erhielt neue Grundleitungen einschließlich der Beleuchtung.

Bereits während der Winterferien waren die Handwerker im Keller tätig und bauten neue Elektroanlagen ein. Alle Arbeiten sind auf die Ferien abgestimmt, um den Schulbetrieb so wenig wie möglich durch Baulärm zu beeinträchtigen.

Die Technik soll auf dem neuesten Stand sein

„Die Gemeinde Heiligengrabe finanziert die Vorhaben aus dem Haushalt“, sagt Arno Beck. Er ist bei der Gemeinde für die Bauüberwachung zuständig. Die Grundschule ist in Trägerschaft der Gemeinde. „Wenn alle Elektroanlagen im Gebäude erneuert sind, befindet sich die Technik auf dem neuesten Stand“, sagt er.

Die Ausschreibung für den dritten Bauabschnitt im zweiten Obergeschoss ist für das kommende Jahr geplant. Auch dort werden die Grundleitungen inklusive der Beleuchtung erneuert. „Anschließend werden die Türen der Klassenzimmer zum Treppenaufgang erneuert. Brandschutzgerechte Türen werden eingebaut“, sagt Beck.

Arno Beck ist für die Bauüberwachung zuständig. Quelle: Christamaria Ruch

Am Eingangsbereich zum Schulhof wird demnächst das Schiebetor durch ein zweiflügliges Schwingtor ersetzt. Außerdem wird eine Flügeltür neben dem Schwingtor eingebaut. „Der Auftrag ist bereits ausgelöst“, sagt Arno Beck.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Heiligengrabe einen Fördermittelantrag auf den Weg gebracht. In diesem Zuge soll der Fahrgastunterstand vor der Schule erneuert werden. „Die gesamte Bushaltestelle wird ertüchtigt“, so Beck. Zum Baubeginn kann Beck derzeit noch keine Angaben machen. „Wir streben den frühestmöglichen Zeitpunkt an“, so Beck.

Das neue Brandschutzkonzept für die Kleine Grundschule in Blumenthal wurde 2013 erstellt und dann bis 2017 in Etappen realisiert. Zwischen 2014 und 2016 erhielt das Objekt bereits einen zweiten Rettungsweg. Sowohl der Schul- als auch der Hortbereich können somit im Ernstfall sicher über eine Fluchttreppe über den hinteren Gebäudeteil beziehungsweise über den Seitenflügel verlassen werden. Im Sommer 2017 folgte dann der Einbau einer Brandmeldeanlage im Gebäude. In diesem Zuge wurde auch die Sicherheitsbeleuchtung installiert.

Von Christamaria Ruch