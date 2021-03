Wernikow

Wer von Wernikow in Richtung Volkwig unterwegs ist, passiert auf der K6824 auch den Wohnplatz „Zum Gut Bade“. Kurz vor der Siedlung minimiert ein Gebotsschild die Maximalgeschwindigkeit für Fahrzeuge auf 50 Stundenkilometer. Halten tun sich aber scheinbar die wenigsten daran.

„Viele donnern trotzdem mit Vollgas durch“, berichtete ein Anwohner auf der Ortsbeiratssitzung in Wernikow am Montagabend. Eine Verkehrsmessung durch die Gemeinde Heiligengrabe habe in der Vergangenheit eine Durchschnittsgeschwindigkeit weit über den zulässigen 50 Stundenkilometern ergeben.

Der Ortsbeirat hatte darin zuletzt eine massive Gefahr für Passanten gesehen und um eine entsprechende Beschilderung gebeten.

Der Ortsbeirat stimmte für die Verkehrsschilder. Quelle: Christian Bark

Dem kommt die Gemeinde Heiligengrabe nun nach. „Obwohl sich die Straße mittlerweile in Gemeindehand befindet, musste hier der Landkreis Ostprignitz-Ruppin entscheiden“, berichtete Heiligengrabes Bauamtsleiterin Verena Bieder. Es gebe nun Grünlicht für ein Verkehrszeichen 136, das spielende Kinder zeigt.

Außerdem soll das Parken am südlichen Fahrbahnrand untersagt und das mit einem entsprechenden Verkehrsschild gekennzeichnet werden.

Ausweichfläche für Passanten am Straßenrand

„Die Fläche soll zum Ausweichen für Passanten zur Verfügung stehen“, erklärte Verena Bieder. Keinesfalls solle sie aber als Ausweichfläche für den Fahrzeugverkehr dienen.

Der Ortsbeirat stimmte für eine entsprechende Beschilderung. Damit kann deren Installation nun bald beginnen. Dass mehr Sicherheit an diesem Abschnitt der Straße nötig ist, zeigen nach Auskunft des Anwohners zwei Verkehrsunfälle aus der Vergangenheit, von denen einer sogar einen Personenschaden zufolge hatte.

Zuletzt erfolgte Geschwindigkeitskontrollen hätten aufgrund der frühzeitigen Sichtbarkeit der Kontrolleure wohl nicht den gewünschten Effekt erzielt.

Damit Passanten ausweichen können, soll am südlichen Fahrbahnrand nicht mehr geparkt werden dürfen. Quelle: Christian Bark

Die Verkehrsmessung durch die Gemeinde hat laut Verena Bieder nicht immer das Ziel, Basisdaten für geforderte Tempolimits zu liefern. „Oft weisen wir dem Landkreis damit nur die Auslastung der Straßen nach“, erklärte die Bauamtsleiterin.

Messungen seien auch schon von Anwohnern ausgenutzt worden, die Tempolimits fordern. Diese seien dann besonders oft und mit besonders überhöhter Geschwindigkeit an den Messgeräten vorbeigefahren. Zumindest habe das die ungewöhnlich hohe Frequenz bei einigen Messungen nahe gelegt.

Von Christian Bark