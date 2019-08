Neuer Revierförster in Heiligengrabe hat zu kämpfen

Kostenlos bis 11:33 Uhr Neuer Revierförster in Heiligengrabe hat zu kämpfen Fast 25 Jahre leitete er das Revier Meyenburg. Nun hat Revierförster Olaf Bergmann nach Heiligengrabe gewechselt. Dort warten alte aber auch neue Aufgaben auf ihn. Doch bei einem Thema sind ihm die Hände gebunden.

Olaf Bergmann ist neuer Revierleiter in Heiligengrabe. In dem 3800 Hektar großen Gebiet sind an vielen Stellen Trockenschäden zu beklagen. Quelle: Christamaria Ruch