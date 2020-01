Neuer Vorstand rettet Existenz des Dorfvereins

Königsberg

Am Samstagabend knisterte am Dorfgemeinschaftshaus in Königsberg wieder ein großes Feuer. Dort gingen gut 30 Weihnachtsbäume in Flammen auf. Um die Feuerstelle hatten sich zahlreiche Königsberger und Besucher versammelt. Bei Gesprächen, Bratwurst und Getränken erlebten sie einen gemütlichen Abend.

Es war die erste Veranstaltung zu der der Königsberger Dorfverein eingeladen hatte. Dessen Mitglieder betreuten den Grill, den Getränkestand, backten Waffeln im Akkord und nährten das Feuer mit immer neuen Weihnachtsbäumen und Scheiten. Fast wäre es aber gar nicht dazu gekommen, denn dem Verein hätte womöglich eine Auflösung bevorgestanden.

Etwa 30 Weihnachtsbäume brannten am Samstagabend in Königsberg. Quelle: Christian Bark

„Die langjährige Vereinsvorsitzende wollte bei der Vorstandswahl nicht wieder antreten“, erklärte das Vorstandsmitglied Sieglinde Grünbein. Die Suche nach einem neuen kompletten Vorstand und vor allem einem Nachfolger für den Vorsitz habe sich nicht einfach gestaltet. „Als ich gehört habe, dass sich der Verein deswegen vielleicht auflösen könnte, habe ich mich gemeldet“, sagte Franziska Bronsert.

Neukönigsbergerin ist Vereinsvorsitzende

Die 27-Jährige stammt aus Berlin und lebt seit 2018 im Dorf. Nun ist sie dem Verein beigetreten und zu dessen neuer Vorsitzenden gewählt worden. Ihr erster Stellvertreter ist Lars Karsten, ebenfalls ein neues Vereinsmitglied.

Zweite Stellvertreterin ist Sieglinde Grünbein. Außerdem gehören dem Vorstand noch Doreen Stutz und Volker Wegwart an. Gut 20 Mitglieder zählt der vor mehr als zehn Jahren gegründete Dorfverein jetzt. Dazu gehört seit neuestem auch Königsbergs Ortsvorsteher Axel Fischer. Der lobte die Organisation des Weihnachtsbaumverbrennens und ist gespannt auf den frischen Wind, den der neue Vorstand sicher ins Vereinsleben bringen werde.

Der Dorfverein bot Gegrilltes, Waffeln und Getränke. Quelle: Christian Bark

Eine grobe Planung für das neue Jahr gibt es im Dorfverein schon, wie Sieglinde Grünbein erklärte. So soll am Ostersamstag ein Osterfeuer an 19 Uhr am Dorfplatz knistern. Zuvor sei gegen 14 Uhr Eiertrudeln angesagt. „Auch bei der Organisation hilft der Dorfverein mit, wie alle Vereine und Institutionen im Ort“, sagte Axel Fischer. Das Fest soll am 5. September stattfinden. In Planung befinde sich zudem ein Oktoberfest. „Dafür gibt es aber noch keinen konkreten Termin“, so der Ortsvorsteher.

Von Christian Bark