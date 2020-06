Südlich des Koppelweges in Liebenthal soll auf 7000 Quadratmetern Bauland geschaffen werden. Die Grundstücke befinden sich in privater Hand.

Neues Bauland in Liebenthal auf dem Weg

Liebenthal - Neues Bauland in Liebenthal auf dem Weg

Liebenthal - Neues Bauland in Liebenthal auf dem Weg