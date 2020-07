Neues Haus fürs Dorf in Heiligengrabe

Heiligengrabe

Das neue Multifunktionshaus in Heiligengrabe ist fertiggestellt. Es entstand aus dem Pavillon, der sich auf dem Hof der Nadelbachgrundschule befindet. „Wir haben jetzt die Bestätigung für die Nutzung von der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises bekommen“, teilt Bürgermeister Holger Kippenhahn dazu mit.

Dabei geht es ebenso um Räume für den Hort und den Werkunterricht, wie für Aktivitäten und Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft. Derzeit fänden die finalen Abstimmungen zum Start der Nutzung statt. Dabei werde der örtliche Verein Dorfleben mit einbezogen. Auf ein Fest zur Eröffnung werde aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet.

Einen Tag lang im Gemeindegebiet unterwegs

Das erfuhren in dieser Woche auch die beiden Vorsitzenden der Linken-Fraktion im Brandenburger Landtag, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walther. Gemeinsam mit dem Linken-Landtagsabgeordneten Ronny Kretschmer waren sie einen Tag lang im Gemeindegebiet unterwegs. Bürgermeister Holger Kippenhahn begleitete sie.

Das neue Multifunktionshaus in Heiligengrabe. Quelle: Björn Wagener

Überall ging es um die Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf den Alltag auswirkt und wie man mit dieser veränderten Situation umgeht. In der Kita „Haus der kleinen Strolche“ wurden Fragen rund um das Hygienekonzept besprochen. Auch ging es um die Gebührensatzung und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Erzieherinnen.

Besuch der Firma Swiss Krono in Heiligengrabe

Technisch wurde es beim Besuch der Firma Swiss Krono in Heiligengrabe. Im Gespräch mit Standortleiter Hendrik Hecht ging es um die Ausbildung, den Einsatz älterer Arbeitnehmer und die Vorstellung der neuen werkseigenen Druckerei für Dekore. „Erstaunlich war, dass die Umsätze derzeit überdurchschnittlich sind, was möglicherweise mit der stärkeren Fixierung auf das häusliche Umfeld in diesen Krisenzeiten zusammenhängen könnte“, berichtet Holger Kippenhahn.

Die Linken-Politiker Kathrin Dannenberg, Sebastian Walther und Ronny Kretschmer beim Besuch der Kita in Heiligengrabe. Quelle: Gemeinde Heiligengrabe

Im Bürgerhaus in Blumenthal kamen die Politiker mit der Kümmerin Deniz Öz ins Gespräch, die von ihrer Arbeit berichtete. Aufgrund der Pandemie seien zwar viele Angebote ausgefallen. Aber sie ist dabei, dem Leben langsam wieder auf die Beine zu helfen. So ist ein Trödelmarkt auf dem Gelände der örtlichen Grundschule geplant. Er wird am Sonntag, 16. August, stattfinden. Besucher sind ab 10 Uhr willkommen. Trödler können ab 9 Uhr aufbauen. Interessenten, die etwas anbieten möchten, dürfen sich gern noch melden.

Blick vom hölzernen Aussichtsturm

In Blumenthal hatten die Politiker zudem Gelegenheit, den hölzernen Aussichtsturm zu besuchen und einen Blick von hoch oben über die Landschaft schweifen zu lassen.

Bei der Stippvisite in der Landwirtschaftlichen Produktions- und Dienstleistungsgenossenschaft (LPDG) Biesen, einem Ortsteil der Stadt Wittstock, ging es im Gespräch mit Burkhard Schultz um Landwirtschaft und Politik. Denn Schultz ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der LPDG, sondern steht auch der Wittstocker Stadtverordnetenversammlung vor. So standen die kommunalpolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre ebenso im Mittelpunkt wie die Lage der Landwirtschaft, die zwei Dürrejahre in Folge verkraften muss.

Interessenten für den Trödelmarkt können sich bei Deniz Öz anmelden unter Tel.: 033984/50 98 99.

Von Björn Wagener