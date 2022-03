Heiligengrabe

Wie funktionieren Wahlen als elementarer Bestandteil der deutschen Demokratie? Dieser und weiteren Fragen waren 19 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Heiligengrabe im vergangenen September im Dorfgemeinschaftshaus von Königsberg nachgegangen. Sie hatten eigene Parteien gegründet, Wahlprogramme erstellt, selbst ihr Kreuz auf dem Zettel gemacht, der dann in die Wahlurne kam.

Projekt im Bildungsausschuss Heiligengrabe vorgestellt

Mit dabei waren unter anderem Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn und Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow. Im Anschluss konnten die Teilnehmer die Nacht auf dem Campingplatz am Königsberger See verbringen. „Die Demokratiewerkstatt ist eine Mischung aus Wissensvermittlung und Zeltlager“, hatte einer der Jugendlichen auf der jüngsten Sitzung des Heiligengraber Bildungsausschusses berichtet.

Teilnehmer stellten das Projekt beim Bildungsausschuss vor. Quelle: Christian Bark

Hier hatten drei Jugendliche gemeinsam mit Nadine Klöhn, Sozialarbeiterin in der Heiligengraber Nadelbach Grundschule, die Demokratiewerkstatt vorgestellt. Sie findet seit 2016 einmal im Jahr an wechselnden Orten statt. Organisiert wird sie von Nadine Klöhn, ihrer Kollegin aus der Kleinen Grundschule Blumenthal, Madlen Striegler sowie Heiligengrabes Kümmerin Deniz Öz. Finanziert wird sie über das Sozialraumbudget der Gemeinde. Dieses richtet sich an Träger sozialer Projekte aller Couleur.

8988 Euro stehen 2022 zur Verfügung

2021 betrug das Sozialraumbudget, welches der Gemeinde vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin zur Verfügung gestellt wurde, 9042 Euro, wie Christiane Hamlow beim Ausschuss mitgeteilt hatte. Finanziert wurden daraus neben der Demokratiewerkstatt Ferienprogramme der Schulsozialarbeiterinnen, das Schachturnier des Wittstocker Schachclubs an beiden Grundschulen sowie Spiel- und Bastelmaterialien.

Die Paddeltour auf dem Nebelsee gehörte zum Ferienprogramm. Quelle: Christian Bark

100 Euro sind 2021 übrig geblieben und wurden an den Landkreis zurücküberwiesen. „Das ist aber mit Blick auf Corona, weswegen so vieles ausfallen musste, ein gutes Ergebnis“, stellte die Hauptamtsleiterin fest.

Für 2022 stehen insgesamt 8988 Euro zur Verfügung. „Bisher liegen uns fünf Anträge auf Förderung vor“, informierte Christiane Hamelow. Diese würden bereits einen Großteil des Geldes beanspruchen, etwa für Ferienangebote sowie Gruppenarbeitsprojekte. „Es können aber auch Dorfvereine für Veranstaltungen oder Anschaffungen Geld beantragen“, erklärte Christiane Hamelow. Und das noch bis Ende des Jahres. 2578 stünden noch zur Verfügung. Ansprechpartner sei die Gemeinde.

Von Christian Bark