Ortsbeirat Königsberg: Kann das Erntefest gefeiert werden?

Königsberg

Feste feiern in der Corona-Krise – das stellt auch den Ortsbeirat in Königsberg vor Herausforderungen. In welchem Rahmen das für den 5. September geplante Erntefest über die Bühne gehen kann, ist derzeit offen.

Der Ortsbeirat in Königsberg tagte am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus des Ortes. Damit traf sich erstmals seit Mitte März wieder ein Ortsbeirat in der Gemeinde Heiligengrabe. Denn mit Beginn der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise fielen auch diese Zusammenkünfte aus.

Anzeige

Mit Abstands- und Hygienekonzept

Ortsvorsteher Axel Fischer hatte sich im Vorfeld mit der Gemeinde Heiligengrabe verständigt, um alle Abstands- und Hygieneauflagen bei der Sitzung einzuhalten. Tische mit Einzelplätzen und Desinfektionsmittel standen bereit; Mitglieder eines Hausstandes nahmen gemeinsam an einem Tisch Platz. Acht Einwohner kamen zur Sitzung – für zehn hätte der Platz gereicht. „Wenn mehr Einwohner kommen, wird der Zugang beschränkt“, sagte Fischer. Außerdem musste sich jeder in eine Liste eintragen. Türen am Gebäude standen offen, um weitere Übertragungsmöglichkeiten auszuschließen.

Weitere MAZ+ Artikel

Den Ball bei Kulturveranstaltungen flach halten

„Wie geht es mit den Kulturveranstaltungen weiter? Sollen wir den Ball flach halten?“, fragte Axel Fischer. Beirat Doreen Stutz stellte fest: „Niemand kann sagen, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Es nützt nichts, wenn wir etwas investieren und dann verläuft alles im Sande.“ Beirat Frank Meyer kann sich ein kleines Dorffest am 5. September anstelle des Erntefestes vorstellen. Das Gremium verständigte sich, zunächst Vertreter aller Vereine in Königsberg an einen Tisch zu holen und gemeinsam zu entscheiden.

Mobilität der älteren Einwohner im Blick behalten

Eine Bürgerin nutzte die Einwohnerfragestunde, um das Problem mit einer Bushaltestelle im Dorf anzusprechen. „Die Bushaltestelle wurde entfernt, es muss etwas passieren. Für ältere Leute ist es nicht möglich, mit dem Rollator durchs Dorf zu gehen, um die andere Bushaltestelle zu erreichen.“ Bereits im November 2018 wurde dieses Problem bei der Ortsbeiratsitzung angesprochen. „Die Bushaltestelle wurde damals ohne Kenntnis des Ortsbeirats entfernt“, sagte Axel Fischer.

Von Christamaria Ruch