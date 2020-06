Papenbruch

Der Ortsbeirat in Papenbruch plant für den 5. September das Dorffest. Dabei hofft Ortsvorsteher Marcel Wildebrandt „auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise“. Dies teilte er bei der Sitzung am Mittwochabend in der örtlichen Begegnungsstätte mit. Das Gremium tagte erstmals seit der Corona-Krise und unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Beim Dorffest sollen alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Gleichzeitig wünschen sich die Einwohner einen weiteren Schritt zur Normalität. Das Areal rund um die Scheune an der Begegnungsstätte bietet ausreichend Platz, um mit Abstand feiern zu können. Ein Rundkurs soll ausgeschildert und die Wege in die Scheune und wieder heraus sollen dann zur Einbahnstraße werden, so Marcel Wildebrandt.

Anzeige

Dorffest diesmal mit Abstand

Die Veranstaltung soll dann um 14.30 Uhr mit dem Kaffeetrinken beginnen. Spiele für Kinder werden ebenfalls auf Abstand erfolgen. Für das Publikum wird an einem Überraschungsprogramm gefeilt. Nach aktuellem Stand wird der Tanz ab 20 Uhr nur für die Einwohner von Papenbruch offen stehen. Auch das gehört zu den Vorsichtsmaßnahmen. Um die Abstände beim Tanz einzuhalten, entwickelt der Ortsbeirat noch ein Konzept. „Wenn das Wetter es zulässt, können wir auch draußen feiern“, sagte Marcel Wildebrandt. Alle weiteren Absprachen erfolgen kurzfristig.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Hunde sollen vom Spielplatz ausgeschlossen werden

Bei der Einwohnerfragestunde in Papenbruch standen mehrere Themen zur Diskussion. Einwohner beobachten am Spielplatz zunehmend Hunde und deren Hinterlassenschaften. Das wird kritisiert. „In diesem Jahr ist geplant, Schilder auf allen Spielplätzen in der Gemeinde Heiligengrabe aufzustellen. Somit sollen Hunde dort verboten werden“, sagte Marcel Wildebrandt.

Der Spielplatz in Papenbruch wird zunehmend von Hunden besucht. Eine Beschilderung soll das in Zukunft verbieten. Quelle: Christamaria Ruch

Neue Parksituation in Papenbruch

Mit dem neuen Gehweg in Papenbruch hat sich die Parksituation verändert. Parktaschen entlang der Dorfstraße sind dafür vorgesehen. Dennoch halten sich immer wieder Autofahrer nicht daran und parken widerrechtlich. Holzpfosten entlang der Grünstreifen sorgen dafür, dass wildes Parken in diesen Bereichen vermieden wird.

Holzpfosten entlang des neuen Gehweges in Papenbruch tragen dazu bei, dass Autofahrer dort nicht parken. Die Eigentümer sind dort für die Rasenpflege zuständig. Quelle: Christamaria Ruch

Der Rasen rund um diese Pfosten müsse durch die Eigentümer gemäht werden. Darauf wies der Ortsvorsteher hin.

Von Christamaria Ruch