Blesendorf

Der Dorfteich in Blesendorf führt wieder Wasser. Nach positiver Niederschlagsbilanz den Winter über und vor allem einer Wasserspende im vergangenen Jahr beträgt das Wasserdefizit derzeit nur noch knapp 60 Zentimeter, wie Blesendorfs Ortsvorsteher auf der Ortsbeiratssitzung am Montagabend berichtete.

„Wir haben so die Trockenheit der vergangenen drei Jahre fast wieder ausgleichen können“, erklärte der Ortsvorsteher. Über eine angezapfte naheliegende Leitung seien dem Gewässer über mehrere Monate hinweg über 6700 Kubikmeter zugeführt worden.

Das Defizit beträgt nur noch rund 60 Zentimeter. Quelle: Christian Bark

Um sich bei den verantwortlichen Wasserspendern erkenntlich zu zeigen, hatte der Ortsbeirat Anfang des Jahres Geld von den Dorfbewohnern eingesammelt. „Wir waren erstaunt, wie viel dabei zusammengekommen ist“, berichtete Ortsbeirätin Brigitte Herscher. 1228 Euro hätten die Blesendorfer insgesamt gegeben. Hinzugekommen waren 101 Euro aus einem Spendenschwein, das Ortsbeirat und Kegelverein bei einem Frühschoppen im Herbst 2020 aufgestellt hatten.

Laut Wolfram Hlouschek ist noch gut die Hälfte der Gelder vorhanden. „Das legen wir beiseite, falls wir im trockenen Sommer wieder Wasser über die Leitung nachfüllen müssen“, sagte der Ortsvorsteher. Eine langfristige Lösung sei das mit der Leitung aber nicht.

Der Kegelverein mähte im Februar etwas Schilf ab. Quelle: privat

Experten waren in zwei Gutachten von 2018 und 2020 auf die Ursachen für den Wasserverlust eingegangen. So spielen laut Wolfram Hlouschek mehrere Faktoren eine Rolle. Es gebe keinen Zufluss zum Himmelsteich, weshalb dieser hauptsächlich aus Regenwasser gespeist wird. Ein vorhandener Meliorationsgraben führe das Wasser eher weg als in den Teich hinein. Auch lasse eine Sandstelle Wasser versickern und dann sind da noch Teichpflanzen und Schilf, welche ebenfalls viel Wasser entziehen.

Vermerk auf Investitionsliste für 2022

Zuletzt hatten die Blesendorfer immer wieder den Bewuchs reduziert. Im Sommer 2019 war im Teich so wenig Wasser, dass die Dorfbewohner einen Großteil der Fische hatten umsetzen müssen. Die Gutachten enthalten Vorschläge für den Erhalt des Wasserpegels. Diese sind laut Wolfram Hlouschek jedoch sehr kostenintensiv. So würde das Auslegen mit Teichfolie über 80 000 Euro kosten, eine Tondichtung rund 142 000 Euro. Inklusive sei dabei die Bohrung eines Brunnens.

Der Ortsbeirat will die Forderung in die Investitionsplanung für 2022 mit aufnehmen. Quelle: Christian Bark

Den Vorschlag, in die Teichmitte ein Notloch für die Fische zu bohren, lehnte der Ortsbeirat komplett ab. „Dann wächst der Teich noch schneller zu“, sagte der Ortsvorsteher. Der einzige vernünftige und umsetzbare Vorschlag sei die Brunnenbohrung. „Wir können den Teich nicht verkommen lassen“, sagte Brigitte Herscher. Die Leute würden sich gerne am nahegelegenen Park aufhalten. Wie wichtig das Gewässer den Blesendorfern ist, habe man bei der Spendenaktion gesehen.

Heiligengrabes Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow, die am Montag zugegen war, empfahl dem Ortsbeirat, sein Anliegen mit höchster Priorität auf die Investitionsliste für 2022 zu setzen. „Dieses Jahr wird das wohl nichts mehr werden“, erklärte sie.

Von Christian Bark