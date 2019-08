Zaatzke

Am kommenden Wochenende wird in Zaatzke groß gefeiert. Dann jährt sich die Ersterwähnung des Dorfes zum 700. Mal – und dafür ist ein dreitägiges Fest geplant. Die Vorbereitungen laufen schon seit mehreren Monaten. Dazu hatten sich die Dorfbewohner in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt.

Zur Gruppe „Infrast...