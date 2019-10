Pavillon auf Schulhof wird zum Gemeinschaftshaus

Heiligengrabe

Vorn der offene Wandelgang und auf der Rückseite ein verglaster Neubau mit Terrasse. Das sind die auffälligsten Bestandteile des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Heiligengrabe. Beim Projekt „Umbau und Sanierung eines Schulpavillon zum Multifunktionsgebäude“ gehen die Bauarbeiten in großen Schritten voran.

Am Wandelgang ist die Holzkonstruktion erneuert worden. Quelle: Christamaria Ruch

Seit dem 6. März ist der Pavillon auf dem Gelände der Nadelbachgrundschule fest in der Hand der Bauleute. Schulhort und Werkräume ziehen genauso wie der Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ als zukünftiger Betreiber des Objektes in das Gebäude. Sie werden parallel das neue Multifunktionsgebäude mit Leben füllen. Das Objekt ist vollständig barrierefrei.

Bau kostet 1,1 Millionen Euro

Für das Bauvorhaben sind 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Davon kommen 800 000 Euro Fördermittel aus dem Leaderprogramm der Europäischen Union. „Wenn alles so weiter geht wie geplant, rechnen wir mit der Fertigstellung Ende des ersten Quartals 2020“, sagt Verena Bieder, Bauamtsleiterin der Gemeinde Heiligengrabe. Damit wird auch ein Lückenschluss betrieben, denn Heiligengrabe ist der letzte Ortsteil in der Gemeinde, der ein Dorfgemeinschaftshaus erhält.

Der Altbau (r.) und der Neubau am Pavillon treffen aufeinander. Quelle: Christamaria Ruch

Alte und neue Bausubstanz sowie Funktionen finden bei dem Bauvorhaben zueinander. Die alte Ansicht vom Schulhof aus bleibt erhalten. „Das ist ein ambitioniertes Bauvorhaben, um alle Gewerke aufeinander abzustimmen“, sagt Arno Beck beim Baustellenrundgang in dieser Woche. Er ist in der Gemeinde Heiligengrabe für die Bauüberwachung zuständig. Eine archäologische Baubegleitung am Pavillon „brachte nichts Auffälliges“, so Beck.

Entkernt und Anbauten entfernt

Das Gebäude wurde zunächst vollständig entkernt. Anbauten wurden abgerissen. „Einige Wände sind versetzt worden“, sagt Arno Beck. Dach, Fassade, Fußböden, Fenster und Türen sowie technische Anlagen wie Elektroinstallation, Heizung und Sanitär werden erneuert.

Aus dem Pavillon wird das neue Multifunktionsgebäude in Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch

Matthias Albrecht von der Holzwerkstatt aus Holzhausen und Tischler Thomas Dahlmann tragen neue Türrahmen in den Rohbau. Elektromonteur Andreas Hartmann von der Firma Reinhardt aus Wittenberge verlegt gerade die Leitungen für Miniküche und Tresen im Neubau. „Der Verein „Dorfleben Heiligengrabe“ hat seine Ideen eingebracht, beispielsweise auch den Standort für den Tresen“, sagt Arno Beck.

Bei Jörg Meseck von „Das Baubüro“ aus Pritzwalk laufen die Fäden für das Bauvorhaben zusammen. Mindestens 13 Fachfirmen sind im Einsatz. Nun stimmt sich Jörg Meseck mit Vertretern der Elektroplanung, Maler und Zimmerer ab.

Bei der Bauberatung bespricht Jörg Meseck (2.v.l.) mit Vertretern von drei Gewerken die nächsten Etappen. Quelle: Christamaria Ruch

Ein 115 Quadratmeter großer Neubau mit großen Fensterfronten bietet Raum für 80 Sitzplätze und ist die größte bauliche Veränderung. Dieser dockt wie ein Würfel an den u-förmigen Altbau an, ist aber von der Schulhofseite aus nicht zu sehen. An den Neubau schließt sich eine große Terrasse an.

Dachdecker können starten

Der Dachstuhl ist soweit vorbereitet, dass nun die Dachdecker beginnen können. „Alte und neue Substanz zu verbinden, ist eine schöne Aufgabe, wir sind froh, dabei zu sein“, sagt Zimmerer Thomas Brigzinsky aus Wittstock. Zuvor hat das Unternehmen am Wandelgang ganze Arbeit geleistet.

Neue Fenster und Türen in einem satten Grau. Quelle: Christamaria Ruch

Die Holzkonstruktion des Wandelgangs lag auf einem Sockelmauerwerk. Dieses reichte ehemals bis in Hüfthöhe und wurde nun abgetragen. Die Holzkonstruktion ist nahezu vollständig erneuert. „Der Wandelgang ist sehr schön und nun ist der Originalzustand wieder hergestellt“, sagt Thomas Brigzinsky.

Der Haupteingang zum Gebäude befindet sich in der Mitte des Wandelgangs. Von dort aus können Schule, Hort und alle anderen Nutzer die einzelnen Räume erreichen.

Von Christamaria Ruch