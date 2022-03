Heiligengrabe

Die vier kommunalen Kitas in der Gemeinde Heiligengrabe arbeiten derzeit am Limit. Das war dem Bericht über die derzeitige Auslastung der Einrichtungen am Dienstagabend beim Heiligengraber Bildungsausschuss zu entnehmen.

„Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei allen Mitarbeitern in den Kitas für ihren Einsatz bedanken“, betonte Heiligengrabes Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow auf der Sitzung. Allerdings liege das Stundenvolumen der Erzieher und Erzieherinnen bereits überall bei 100 Prozent, eine Aufstockung von Arbeitsstunden sei nicht möglich.

Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow informierte über Auslastung und Personalstand an den Kitas. Quelle: Christian Bark

Die Personallage sei mehr als angespannt. So seien derzeit nur drei von acht Erziehern in der Blumenthaler Kita „Trollblümchen“ anwesend, um die 77 Kinder zu betreuen. Die Kapazitäten liegen Christiane Hamelow zufolge aber nur bei 49 Kindern.

Verkürzte Öffnungszeiten in Blumenthal und Heiligengrabe

In der Kita „Haus der kleinen Strolche“ in Heiligengrabe würden für die Betreuung der 139 Kinder eigentlich 14 Erzieher benötigt, derzeit gebe es dort aber nur 13 und von denen seien nur sechs im Dienst. Ergo könnten nur 98 Kinder betreut werden. „Für beide Kitas haben wir beim Landkreis die Notbetreuung beantragt und die Öffnungszeiten verkürzt“, sagte die Hauptamtsleiterin. In Blumenthal gelte das bis kommenden Freitag, in Heiligengrabe bis Ende kommender Woche.

Die von Eltern gestellten Anträge auf Notbetreuung hielten sich im Rahmen und könnten bisher alle genehmigt werden. Anspruch auf Rückerstattung der Kita-Gebühren haben Eltern, die ihre Kinder nicht in die Einrichtungen bringen können, nicht, wie Christiane Hamelow erklärte.

In der Kita „Kunterbunt“ in Herzsprung reichten die aktuell fünf Erzieher zur Betreuung der 48 Kinder gerade so aus, die sechs Erzieher in der Kita „Gänseblümchen“ in Zaatzke ebenso knapp für die 41 Kinder.

Azubis sollen übernommen werden

Gründe für den Personalmangel sind laut Christiane Hamelow Kündigungen, Entlassungen, Mutterschutz, Krankheiten, Urlaub oder Quarantäne. Auf eine im Januar ausgeschriebene Stelle habe sich niemand beworben.

Hoffnung für eine Entspannung der Personallage setzt die Gemeinde auf die vier Azubis in den Einrichtungen. Alles sollen nach Abschluss der Lehre in ihren jeweiligen Kitas übernommen werden, wie die Hauptamtsleiterin ankündigte, In Herzsprung starte dieses Jahr ein weiterer Azubi, 2023 dann weitere drei in den anderen Einrichtungen.

Von Christian Bark