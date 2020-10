Prignitz und Ruppin locken mehr Camper

Kunow/Königsberg

Die Corona-Pandemie sorgt wegen anhaltender Reisebeschränkungen auch in Prignitz und dem Ruppiner Land für einen Touristenzustrom. Besonders Campingplätze aber auch Anbieter von Wohnmobilen verzeichneten zuletzt eine steigende Nachfrage.

„Der Start hat sich wegen des Lockdowns nach hinten verschoben“, berichtet Martina Kraft. Ihre Familie vermietet seit 1991 Wohnmobile in Kunow. Viele Kunden kommen aus Berlin aber auch aus der Region.

Die verschobene Saison hat die Vermieter vor eine Herausforderung gestellt, weil zum einen bereits gebuchte Fahrzeuge später gemietet worden und weil zum anderen viele Nachfragen ab Juni zu verzeichnen waren. „Viele buchen aber nur einige Tage statt einige Wochen“, berichtet Martina Kraft. Das bedeute für die Vermieter einen höheren bürokratischen Aufwand.

Saison je nach Wetter verlängerbar

Die Kunden verreisen wegen Corona eben nicht mehr an Norwegens Fjorde, sie touren durch Deutschland und auch durch die Region. So etwa zum Campingplatz am Königsberger See. „Viele Camper haben sogar noch einige Tage rangehangen“, berichtet Betreiberin Lola Dannehl. Die Saison sei gut gebucht gewesen, allerdings seien Reisegruppen und vor allem Ferien- und Schulkinder weggefallen. Immerhin entdeckten noch mehr Radler den kleinen Platz in Königsberg.

„Das Netzwerk in der Stellplatzlandschaft wächst“, sagt Mike Laskewitz vom Tourismusverband Prignitz. Großer Beliebtheit erfreuten sich Campingplätze in Bereich Kyritz, Wusterhausen aber auch in Lenzen und Wittenberge. Nun sei jener Stellplatz an der Therme Bad Wilsnack wieder geöffnet.

Unter anderem darin sieht der Verbandsgeschäftsführer eine Chance auf eine verlängerte Saison. „Wir müssen auch entsprechende Angebote für Herbst und Winter vorbehalten“, sagt er.

Bis maximal November wird die Saison bei Caravaning Kraft gehen, wie Martina Kraft schätzt. Den Winter nutze die Familie dann zur Wartung und Aufbereitung der 15 Fahrzeuge. Kurzfristige Buchungen seien aber auch mal nach der Saison möglich.

Wann Lola Dannehl ihren Platz in die Winterpause schickt, bestimmt sie selbst, wie sie sagt. „Eigentlich ist jetzt Saisonende aber wenn es nochmal schön wird, mache ich sporadisch wieder auf“, so die Betreiberin. Das Wasser im Sanitärtrakt werde erst beim ersten Frost abgestellt.

