Blumenthal

Das Holländerkaninchen „Kalli“ stand am Wochenende im Rampenlicht in Blumenthal. Vor dem Vereinsheim der Kleintierzüchter zeigte die elfjährige Sina Marie Bismark, was „Kalli“ auf dem Kasten hat. Denn das Kaninchen überwindet mühelos Hürden und springt bis zu 55 Zentimeter hoch.