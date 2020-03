Heiligengrabe

„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“, sprach schon Goethe und meinte damit vielleicht sogar regionale Produkte? Auch in der Region gibt es eine Angebotsvielfalt, von der viele vielleicht gar nicht wissen, dass sie existiert.

Ortsansässige Lebensmittelhersteller, Landwirte, Gastronomen und kleinere Kunsthandwerksbetriebe möchten sich daher am Sonnabend, 11. Juli, auf dem ersten Regionalmarkt „So schmeckt die Region“ im Kloster Stift zu Heiligengrabe von 10 bis 15 Uhr präsentieren.

Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Stadt Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe findet darin einen weiteren Höhepunkt, heißt es in einer Pressemitteilung der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG).

Kaufen, kosten, plaudern

Gemeinsam mit der REG wurde ein Veranstaltungsformat entwickelt, bei dem nicht nur gekauft und verkostet werden kann. Aussteller sollen auch mit den Besuchern ins Gespräch kommen und über die Herausforderungen ihrer Branche sprechen können.

Weiteres ist geplant: Im kommenden Jahr soll eine Mischung aus Langer Nacht der Wirtschaft, Gewerbeschau und Regionalmarkt in der Prignitz Einzug halten. Der Regionalmarkt in Heiligengrabe und Wittstock ist also nur der Anfang.

Nachhaltigkeit ist Trumpf

An diesem Tag ist Nachhaltigkeit in Heiligengrabe, im wahrsten Sinne, in aller Munde. Derzeit werden die Aussteller akquiriert und ein angemessener Standplan geschaffen, um den Besuchern einen interessanten und geschmackvollen Tag in schönster Atmosphäre bieten zu können.

Interessenten sind eingeladen, sich am 11. Juli in Heiligengrabe selbst zu überzeugen, „wie unsere Region schmeckt“.

Kontakt: Andrea Schneider, Referentin Regionalentwicklung, REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH, Tel.: 03391/82 20 92 06, E-Mail: AS@reg-nordwestbrandenburg.de

Von MAZ-online