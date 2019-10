Blumenthal

Die Hände greifen in die Erde, tasten sich durch den kühlen Boden und greifen dann zu: Immer mehr Kartoffeln kommen zutage und wandern in die orangefarbene Netze. Am Ende hält jedes der 18 Kinder einen gefüllten Beutel in den Händen.

Zwei Kilometer Fußmarsch

Beim Projekttag an der Kleinen Grundschule in Blume...