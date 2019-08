Zaatzke

Der letzte Nagel am Dachstuhl ist eingeschlagen. Holger Kippenhahn, Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe, legte bei diesem symbolischen Akt am Freitagnachmittag Hand an und vollendete das Richtfest. Damit hat der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Zaatzke einen großen Schritt nach vorn gemacht.

Die...