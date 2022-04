Saisonauftakt in Bölzke: Pilgern auf dem Annenpfad

Bölzke

Die Pilgersaison auf dem 22 Kilometer langen Annenpfad startet am Gründonnerstag, 14. April, um 10 Uhr an der Fachwerkkirche in Bölzke. Zu einem Pilgertag laden das Kloster Stift zum Heiligengrabe, der Verein Wallfahrtskirche Alt Krüssow und der Förderverein zum Erhalt der Bölzker Kirche ein.

Andacht in der Heiliggrab-Kapelle

Die Teilnehmer werden gemeinsam den Weg beschreiten – ein für Körper und Seele erfrischender Tag in frühlingshafter Natur. „Wir können die Seele baumeln lassen und uns für die eher stillen Schönheiten des Lebens öffnen, für die erwachende Natur und für den Gesang der heimgekehrten Vögel, und uns auf die Ostertage einstimmen“, so die Initiatoren.

Lesen Sie auch:

Der Pilgertag startet in Bölzke mit Grußworten und einem Segen. Die erste Etappe führt nach Heiligengrabe, wo um 12 Uhr eine Mittagsandacht in der Heiliggrab-Kapelle stattfindet und ein Mittagsimbiss angeboten wird. Weiter geht es nach Alt Krüssow, wo die Pilgernden mit Kuchen und Getränken empfangen werden und die fortgeschrittene Sanierung der Wallfahrtskirche „St. Anna“ besichtigen können.

Shuttle-Bus begleitet Pilgertag

Damit der Weg für niemanden zu lang wird, begleitet ein Shuttle-Bus den Pilgertag, den der Verein Wallfahrtskirche Alt Krüssow bereitstellt und der in Heiligengrabe und Alt Krüssow Pilgernde aufnimmt, für die der ganze Weg zu lang ist. Der Pilgertag endet schließlich wieder in Bölzke. Die Teilnehmer werden gebeten, medizinische Masken in den Kirchen zu tragen.

Von MAZonline