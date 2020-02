Schatzsuche in Königsberg erfüllt Herzenswunsch

Königsberg

Mit einer Schatzsuche quer durch Königsberg endete am Freitag das Ferienprogramm in der Gemeinde Heiligengrabe. Die beiden Schulsozialarbeiterinnen Nadine Klöhn und Madlen Striegler hatten an allen fünf Ferientagen ein pralles Angebot für die Kinder vorbereitet.

20 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren und aus neun Ortsteilen der Gemeinde starteten in zwei Gruppen zur Schatzsuche. Beide Mannschaften versteckten gegenseitig einen Schatz, legten die Spur mit Hilfe von Sägespänen, und schon hefteten sich die Gruppen an diese Hinweise.

Am Ende hielten alle Kinder eine Überraschung in der Hand: In den Schatztruhen verbargen sich Eintrittskarten für einen Besuch des Perleberger Tierparks. „Im März fahren wir mit den Kindern in den Tierpark“, sagt Nadine Klöhn.

30 Kinder in der Turnhalle

Das Ferienprogramm stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Sports und der Bewegung. Von Montag bis Mittwoch tummelten sich jeweils zwischen elf und 30 Kinder in der Turnhalle der Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe.

Mannschaftssportarten wie Zweifelderball und Brennball sowie ein Hindernisparcours gehörten zu den Angeboten. „Das war das erste Mal, dass wir so viel Sport im Programm hatten“, sagte Madlen Striegler. Denn bei der jährlichen Demokratiewerkstatt in der Gemeinde Heiligengrabe stand der Wunsch nach Sportturnieren ganz oben.

Genauso gehörte der Tierparkbesuch zu dieser Wunschliste – die Kinder erleben somit, dass sie mit ihren Anliegen ernst genommen werden.

Ausflug nach Wernikow

Neben der Schatzsuche in Königsberg gehörte auch ein Ausflug nach Wernikow zum Programm. Dort bastelten die Mädchen und Jungen am Donnerstag Schlüsselanhänger. „Wir erhielten Anfragen aus diesen Orten, ob wir einen Teil des Ferienprogramms dort ausrichten können“, sagt Nadine Klöhn.

Zehn Kinder nutzten an jedem Tag in dieser Woche das Programm, während sich andere Schüler einzelne Angebote aussuchten. Der zehn Jahre alte Juri Kropius aus Königsberg beteiligte sich zunächst am Hindernisparcours und startete nun bei der Schatzsuche. „Das Programm gefällt mir“, sagte Juri.

Und: „Ich habe mich gewundert, dass das Programm heute fünf Stunden geht, wie lange suchen wir denn den Schatz?“ Am Ende dauerte die Wanderung zwei Stunden. Die restliche Zeit konnten sich die Kinder bei einem Imbiss stärken und rund um das Dorfgemeinschaftshaus spielen.

Von Christamaria Ruch