Ehrenämter in der Gemeinde Heiligengrabe neu besetzt

Blumenthal

Thomas Jansen aus Blumenthal wurde bei der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend in Blumenthal erneut zur Schiedsperson ernannt. Dieter Herm aus Herzsprung stellt sich für dieses Ehrenamt erstmals bereit und übernimmt die Funktion der stellvertretenden Schiedsperson.

Schiedspersonen entlasten die Gerichte

„Ich war 25 Jahre bei der Stadt Wittstock tätig, bin seit drei Jahren im Ruhestand und möchte jetzt wieder eine Aufgabe aktiv übernehmen“, sagte Dieter Herm bei seiner Vorstellung. Die Legislaturperiode erstreckt sich über fünf Jahre. Die Schiedsstelle ist bei der Gemeinde Heiligengrabe angesiedelt. Schiedsstellen gelten als die älteste und wohl erfolgreichste vorgerichtliche Institution der Streitschlichtung in Deutschland. „Durchschnittlich einmal im Monat bin ich im Einsatz“, sagte Thomas Jansen auf Nachfrage eines Gemeindevertreters. Erfahrungsgemäß sind pro Schiedsfall zwei bis drei Sitzungen notwendig, bis eine Einigung erzielt wird, teilte Jansen mit. Empfohlen wird pro Fall allerdings nur eine Sitzung.

Seniorenbeirat hat sieben Mitglieder

Für die Mitglieder des Seniorenbeirats der Gemeinde Heiligengrabe beginnt die dritte Legislaturperiode. Die Gemeindevertretung ernannte sieben Frauen und Männer in dieses ehrenamtliche Gremium. Renate Grabow, Marianne Brunkow, Ulrike Stasch, Marianne Ihrke, Günter Häußler und Horst Ritter setzen ihre Arbeit für fünf Jahre fort. Irene Leymann aus Blandikow reiht sich erstmals im Seniorenbeirat ein. Ausgeschieden sind Elke Bröcker aus Jabel und Klaus Dietrich aus Heiligengrabe.

Wechsel an der Spitze

Am kommenden Montag, 16. März, treffen sich die Mitglieder des Seniorenbeirats zu ihrer konstituierenden Sitzung in Heiligengrabe. Schon jetzt steht fest: Ulrike Stasch gibt ihr Leitungsamt in dem Gremium aus gesundheitlichen Gründen ab. Somit wird bei der Zusammenkunft ein neuer Vorsitzender gewählt. Der Seniorenbeirat setzt sich mit der Bandbreite kommunalpolitischer Themen auseinander, diskutiert diese immer aus Sicht der älteren Bevölkerung und gibt der Gemeinde Empfehlungen zu diesen Themen.

Gemeindevertreter verteilen Kulturpauschale

Die Verteilung der Kulturpauschale für den Ortsteil Heiligengrabe obliegt nun der Gemeindevertretung. Denn Heiligengrabe hat seit der Kommunalwahl 2019 als einziger und zugleich größter Ortsteil der Gemeinde keinen Ortsbeirat. Die Kulturpauschale umfasst 3400 Euro aus 2020 sowie 529 Euro aus dem Vorjahr. Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn stellte nach der Zuarbeit von Ulf Bumke die Vorschläge vor und die Abgeordneten votierten dafür.

Bandbreite der Kultur in Heiligengrabe soll profitieren

Der Gemischte Chor, der Feuerwehrförderverein sowie die Vereine Dorfleben Heiligengrabe und FSV Heiligengrabe erhalten jeweils 500 Euro. An die Kita „Haus der kleinen Strolche“ sowie die Volkssolidarität gehen jeweils 200 Euro. Die Linedancer und der Posaunenchor können sich über jeweils 150 Euro freuen. Für die Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeier erhält der Verein Dorfleben Heiligengrabe 700 Euro. „Es ist wichtig, dass das gesamte kulturelle Leben in Heiligengrabe von der Kulturpauschale profitiert“, sagte Gemeindevertreter Ulf Bumke. Er war bis Mai 2019 Ortsvorsteher in Heiligengrabe. Kämmerin Heike Manke erklärte: „Es handelt sich um eine Pauschale, da gibt es keinen Zwang, die Mittel abzurechnen.“

Von Christamaria Ruch