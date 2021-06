Horst

Einwohner in Horst wünschen sich den Fortbestand des Friedhofes im Ort. Das ist das Ergebnis einer Ortsbeiratsitzung in dieser Woche an der Kapelle in Horst. Dabei kam das Gremium aus Blumenthal mit Einwohnern ins Gespräch. Nun ist in einem weiteren Schritt ein Vor-Ort-Termin am Friedhof geplant, um Details rund um die Anlage zu besprechen.

Die Friedhofsverwaltung der Gemeinde Heiligengrabe brachte im vergangenen Jahr die Zukunft des Friedhofes ins Gespräch. Eine Entscheidung soll jedoch erst nach einer Stellungnahme des Ortbeirates in Blumenthal getroffen werden. Mehrfach stand das Thema seitdem auf der Tagesordnung. Die Sitzung in Horst diente nun zur Meinungsbildung.

Friedhof in Horst bei Blumenthal ist wenig belegt

Derzeit befinden sich acht Gräber mit einer Ruhefrist auf dem Friedhof in Horst. Die vorerst letzte Beisetzung erfolgte dort 2017. „Die letzte Ruhefrist läuft 2039 aus“, sagte Christiane Hamelow, Hauptamtsleiterin in der Gemeinde Heiligengrabe, bei der Sitzung. Dabei stand nun die Frage im Raum, wie die Weiterführung des Friedhofes über 2039 hinaus erfolgt.

„Wir tun uns schwer mit einer Stilllegung, aber es gibt kaum noch Belegungen“, sagte Ortsvorsteherin Bettina Teiche und eröffnete den Tagesordnungspunkt. In der Vegetationszeit sind Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde alle zwei bis drei Wochen auf dem Friedhof tätig und nehmen den Grünschnitt vor. Auch vor einer Beisetzung ist der Bauhof dort im Einsatz, teilte Christiane Hamelow mit.

Unterhaltung des Friedhofs in Horst

Der Friedhof weist bauliche Mängel auf. Dazu zählen das Eingangstor, der Zaun sowie der Weg von der Straße zum Friedhof. „Es müssten bis 2039 auch Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden“, schlussfolgerte Christiane Hamelow.

Mit Sven Pilz und Remo Peters sowie Ingrid und Eberhard von Lewinski kamen allerdings nur vier Bürger zur Sitzung. Pilz und Peters sprechen sich für den Fortbestand des Friedhofes über 2039 hinaus.

Bauliche Mängel am Friedhof in Horst. Dazu zählen das Eingangstor, der Zaun sowie der Weg von der Straße zur Anlage. Quelle: Christamaria Ruch

Christiane Hamelow wies auf die Wirtschaftlichkeit hin. Dies rief Kritik bei Sven Pilz und Remo Peters hervor. „Der Begriff Wirtschaftlichkeit ist hier unangebracht“, so Pilz. „Das darf nicht sein, dass man bei einem Friedhof von Wirtschaftlichkeit spricht“, sagte Peters.

Einwohner lehnen die Schließung des Friedhofs in Horst ab

Beide Männer wünschen sich, dass sie später ihre letzte Ruhe in Horst finden können. Für Remo Peters steht fest: „Ich bin ein Horster und möchte auch hier bleiben.“ Das Ambiente der Anlage mit dem Wald dahinter gefällt ihm besonders. Von den Reaktionen der Einwohner zeigte sich Bettina Teiche „überrascht.“

Sven Pilz und Remo Peters sind sich sicher, dass Bestattungen auf einer Urnenanlage in Horst zu einer größeren Nachfrage führen würden. „Ein Weg auf der Urnenanlage in Horst ist bereits angelegt“, sagte Christiane Hamelow.

Weitere Gespräche zur Zukunft des Friedhofs sind geplant

Dann kam der Vorschlag, den Friedhof aufgrund des Pflegeaufwands zu verkleinern. „Wir werden eine vernünftige Lösung für den Fortbestand finden“, fasste Bettina Teiche zusammen.

Am Freitag, 25. Juni, um 18 Uhr lädt der Ortsbeirat Blumenthal die Einwohner aus Horst zu einem Vor-Ort-Termin am Friedhof ein. Dazu erhalten alle Einwohner noch eine persönliche Einladung.

Von Christamaria Ruch