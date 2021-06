Am Montagmorgen kam es auf der B 189 zwischen Heiligengrabe und Kemnitz zu einem schweren Unfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines Nissan war trotz Überholverbot aus einer Kolonne ausgeschert und an mehreren Autos vorbeigefahren. Ein entgegenkommender Mitsubishi konnte nicht mehr ausweichen. Beide Fahrer mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Bundesstraße war für anderthalb Stunden voll gesperrt.