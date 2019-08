Heiligengrabe

Sie mischen sich ein und äußern sich kritisch. Dabei haben sie immer das Wohl der Bürger im Blick. Die Rede ist vom Seniorenbeirat in Heiligengrabe.

„Die schlechteste Straße in der Gemeinde befindet sich in Dahlhausen“, lautet das Urteil von Ulrike Stasch, Vorsitzende des Seniorenbeirates. Das Gremium tagte in dieser Woche im Versammlungsraum der Verwaltung in Heiligengrabe. Dabei verwies Ulrike Stasch auf ihre Erfahrungen, denn sie lebt in dem Ort.

Die Straße hat noch einen alten Charakter und besteht aus Kopfsteinpflaster. 2014 wurde der Seitenbereich der südlichen Straßenseite neu gestaltet. Die Fahrbahn besteht aus dem 3,5 Meter breiten Abschnitt aus Naturstein und einem 1,5 Meter breiten Bankett.

Wenn’s regnet, wird’s besonders schlimm

Ortsdurchfahrten müssen normalerweise nur 4,75 Meter breit sein. Damals wurde der Bankettbereich mit Schottertragschicht und Rasenschotter auf einem 400 Meter langen Abschnitt der Straße befestigt. „Wenn es regnet, stürzt das Wasser an der Dorfstraße entlang und bringt das Material auf dem Bankettbereich in Bewegung.

Ulrike Stasch wohnt am Ortsausgang in Richtung Horst. In diese Richtung neigt sich die Straße bergab und hat ein Gefälle. Aus diesem Grund sucht sich das Regenwasser an dieser Stelle seinen Weg. „Wir hatten schon mehrmals Angst, dass Schlamm auf die Grundstücke gespült wird“, sagt sie.

Bereits während der Seniorenwoche im Juni machte sie beim Bürgermeistergespräch mit Holger Kippenhahn auf dieses Problem aufmerksam. „Ich nehme das Anliegen in die Verwaltung“, sagte Christiane Hamelow. Sie vertritt die Gemeinde Heiligengrabe im Seniorenbeirat.

Christiane Hamelow dankte Reinhard Großmann für seine Mitarbeit im Seniorenbeirat Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch

Das Gremium verabschiedete sein Mitglied Reinhard Großmann aus Herzsprung. Er wirkte seit Anfang 2010 im Seniorenbeirat mit und zieht sich nun aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ulrike Stasch und Christiane Hamelow dankten ihm für seine aktive Mitarbeit.

Ende des Jahres wird der Seniorenbeirat neu gewählt. „Wir suchen Interessenten, die hier mitarbeiten wollen“, sagte Ulrike Stasch. Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, kann mit Christiane Hamelow bis Mitte November gern Kontakt aufnehmen. Sie ist in der Gemeinde Heiligengrabe telefonisch unter 033962/67311 zu erreichen.

Von Christamaria Ruch