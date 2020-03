Sensationsfund als Werbeträger für Herzsprung

Herzsprung

Die berühmten „Herzsprung-Schilde“ könnten künftig noch mehr Besucher in den Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe locken. Denn das Dorf, in dem diese archäologische Rarität einst entdeckt wurde, will den Schatz nun touristisch für sich nutzen. Erste Schritte in diese Richtung machte der Ortsbeirat auf seiner jüngsten Sitzung.

Gemeinsam mit Antje Zeiger, der Leiterin des Museums Alte Bischofsburg in Wittstock, und Bürgermeister Holger Kippenhahn wurden Möglichkeiten diskutiert, wie das Thema Herzsprung-Schilde im Dorf publikumswirksam präsentiert werden könnte. Dazu hatte die Museumsleiterin eine Replik eines der beiden Schilde mitgebracht. Die Herzsprunger einigten sich letztlich darauf, was sie sich vorstellen könnten – und was nicht.

Bauer fand beide Schilde

Die beiden Herzsprung-Schilde wurden 1844 von einem Bauern gefunden – etwa einen Kilometer östlich des Dorfes, zusammengefaltet in sumpfigem Boden in etwa zwei Metern Tiefe.

Sie haben einen Durchmesser von rund 70 Zentimetern, bestehen aus dünnem, leicht ovalem Bronzeblech und wiegen jeweils rund 1,5 Kilogramm. Hergestellt wurden sie in der Bronzezeit – etwa 1400 bis 900 vor Christus. Davon gehen Fachleute aus.

Sie gelten als Prunkschilde. Denn sie haben nicht nur filigrane Maße, sondern sind auch reich verziert – mit einem Buckel in der Mitte, Ornamentik, Kreisleisten, U-förmigen Kerben und 707 Buckelpunzen.

Nebulöse Theorien

Was hier dargestellt werden soll, ist bis heute nicht geklärt. Es gibt verschiedenste Theorien. Ist das ein Kalender? Eine Kreisgrabenanlage? Oder gar eine Art Stadtplan von Althelgoland, dem Zentrum des sagenumwobenen Inselreiches Atlantis? Keine der Theorien lässt sich sicher beweisen.

Das Logo-Schild am Ortseingang von Herzsprung. Quelle: Björn Wagener

Letztere, die Antje Zeiger als „die phantasievollste“ bezeichnet, vertritt Buchautor Günter Bischoff, der tiefgründige Forschungen rund um die Herzsprung-Schilde angestellt hat. Im November 2019 berichtete er in Wittstock davon. Die originalen Schilde befinden sich heute im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle.

Der Herzsprunger Ortsbeirat favorisiert drei Möglichkeiten der Präsentation der Schilde: das Ausstellen einer Replik im Dorfgemeinschaftshaus; die Beschreibung ihrer Geschichte in übersichtlicher Form an der Info-Tafel zur Dorf-Historie im Ort sowie das Anbringen einer Abbildung der Schilde in originaler Größe am Logo-Schild am Ortseingang.

Jeder Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe transportiert mit seinem dargestellten Logo am Ortseingang ein Stück Identität.

Buchautor Günter Bischoff mit der Replik eines der Herzsprung-Schilde in den Museen Alte Bischofsburg in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Gerade von der Präsentation direkt am Straßenrand verspricht man sich eine große Werbewirkung. Der Vorschlag dazu kam von Antje Zeiger. Sie würde es außerdem begrüßen, wenn das auffällige runde Schild noch mit dem Schriftzug „Herzlich willkommen im Dorf der Herzsprung-Schilde“ versehen würde.

Herrliche Geschichte

„Dann fragt sich jeder, was es damit auf sich hat, fängt an zu googeln und findet sofort die Informationen dazu – samt der herrlichen Geschichte“, sagte sie und wies auf das Alleinstellungsmerkmal hin, das die Herzsprung-Schilde für das Dorf mit sich bringen.

Zudem würde sie den Text für die Info-Tafel im Dorf zuliefern. Er solle kurz auf die Fundumstände, die Deutungsmuster und den Aufbewahrungsort eingehen.

Dass die Schilde nach Halle kamen, obwohl das dortige Museum „eigentlich gar nicht zuständig ist“, wie Antje Zeiger sagt, habe vermutlich daran gelegen, dass der zur Zeit des Fundes zuständige Pfarrer im benachbarten Christdorf gute Kontakte nach Halle hatte. Aber auch die Überlieferung der Fundumstände werfe Fragen auf: „Warum gräbt ein Bauer genau an dieser Stelle so tief im sumpfigen Boden?“

Kosten im vierstelligen Bereich

Die Kosten für eine weitere Replik, die im Dorfgemeinschaftshaus ausgestellt werden könnte, schätzt Antje Zeiger im „soliden vierstelligen Bereich“. Zudem müsse das der Museumsdirektor in Halle genehmigen.

„Die Schilde sind so bedeutend, dass auch ihre Patina erhalten werden soll“, sagt Antje Zeiger. Falls die Form für die Replik, die das Wittstocker Museum besitzt, noch vorhanden ist, wäre es finanziell günstiger.

Schilde sollen nicht ins Logo

Der Ortsbeirat diskutierte, ob es sinnvoll sei, die Schilde ins Logo des Dorfes aufzunehmen. Das wurde aber letztlich abgelehnt – vor allem, weil die Schilde erklärungsbedürftig seien und es nicht sinnvoll erscheine, ein bereits gut eingeführtes und bekanntes Logo zu ändern.

Bevor die genannten Möglichkeiten der Präsentation des Themas „Herzsprung-Schilde“ weiter vorangebracht werden, sollen Historiker Wolfgang Dost aus Wittstock und Detlef Glöde aus Blumenthal ihre Meinungen dazu abgeben. Beide waren bereits maßgeblich in den Prozess der Gestaltung und Umsetzung der Logo-Schilder in den Ortsteilen der Gemeinde Heiligengrabe involviert.

Von Björn Wagener