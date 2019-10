Neue Trophäe für Rommee-Jahressieger

Heiligengrabe

Im Feuerwehrgerätehaus in Heiligengrabe kamen am Samstag die Karten auf den Tisch. Der Dorfverein lud zu einem Skat- und Rommeeturnier. 15 Rommee- und 19 Skatspieler traten zum Wettbewerb an. Beim Skat gewann Giesbert Groth, beim Rommee Gundula Fröhlich. Das teilt Sandra Städtke vom Verein mit. Es gab attraktive Fleisch- und Wurstpreise. Das Besondere: Auch der Letztplatzierte erhielt einen Trostpreis. Insgesamt wurden in jeder Kategorie zehn Preise vergeben.

Zweimal im Jahr

Der Dorfverein lädt zweimal im Jahr zu solchen Kartenspiel-Abenden ein. Wer dort insgesamt die meisten Punkte holt, wird Jahressieger. In diesem Jahr ist Angela Krüper Jahressiegerin bei den Rommeespielern und Siegfried Bünger bei den Skatspielern.

Trophäe von Tino Weiß

Tino Weiß stellte eine Trophäe für die Rommeespieler her. Für den

Die Trophäe für die Rommee-Jahressieger. Quelle: Privat

Bereich Skat tat er das bereits im vergangenen Jahr. Dort werden jeweils auf der Rückseite die Jahressieger verewigt. „Wir danken Tino Weiß dafür. Er hat es einfach angepackt“, sagt Sandra Städtke. Die nächste Abend für Skat und Rommee findet voraussichtlich im Februar kommenden Jahres statt.

Von Björn Wagener