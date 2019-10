Wischen und drücken: Handykurs für Senioren

Blumenthal

Wischen, drücken, verkleinern oder vergrößern. Wenn die Finger über den Bildschirm eines Smartphones wandern, erschließt sich dem Nutzer eine ganz neue Welt. Von langer Hand plante Dorfkümmerin Deniz Öz im Bürgerhaus in Blumenthal einen Anfängerkurs zur Nutzung des Smartphones.

Dabei hatte sie die Senioren als Zielgruppe im Blick. Neun Frauen und Männer im Alter von 67 bis 89 Jahre nahmen am Donnerstagvormittag im Bürgerhaus Platz. „Wir hatten sogar 16 Anmeldungen, leider mussten einige auf die Warteliste“, sagte Deniz Öz. In dem Softwareentwickler Rico Zienke aus Heiligengrabe hatte sie einmal mehr Unterstützung gefunden. Der 39-Jährige stand ehrenamtlich als Referent vor dem Publikum und brachte die neue Technik näher.

Deniz Öz (M.) zeigte Erna Langjahr (l.) und Lothar Langjahr, wie die Dauer der Bildschirmbeleuchtung verlängert wird. Quelle: Christamaria Ruch

Mit Erna und Lothar Langjahr kamen zwei Besucher aus Liebenthal, alle anderen sind in Blumenthal oder Dahlhausen zu Hause. „Wir wollen ein bisschen perfekter werden“, sagte Lothar Langjahr. Vor allem wünschte er sich, dass die Bildschirmbeleuchtung seines Smartphones zukünftig länger hell bleibt.

„ Smartphone ist der Oberbegriff und dann gibt es verschiedene Geräte“, sagte Margarete Oesterle nach den ersten theoretischen Ausführungen von Rico Zienke. „Besser hätte ich es nicht sagen können“, so der Referent.

Rico Zienke (r.) erklärt Gerhard und Brigitte Pöhlchen die Schritte zum Speichern von Telefonkontakten. Quelle: Christamaria Ruch

Gegenüber den Funktelefonen mit Tastatur verfügen Smartphones über einen Touchscreen. Damit kann über Wischen oder Drücken auf dem Bildschirm das Gerät bedient werden. „Das sind Minicomputer, mit denen man nebenbei telefonieren kann“, fasste Rico Zienke zusammen. „Ich habe ein richtig gutes Gerät, deshalb kann ich es nicht bedienen“, sagte Margarete Oesterle.

Beim Blick in die Runde war einigen Kursbesuchern die Ratlosigkeit anzusehen. Die Theorie umfasste zu viele englische Begriffe und überforderte zunächst. Doch bei den praktischen Übungen erlebten sie Erfolgserlebnisse. Brigitte und Gerhard Pöhlchen können nun sogar einen Telefonkontakt anlegen, speichern und dann wieder aufrufen. Lothar Langjahr verfügt dank Schützenhilfe von Deniz Öz über eine Bildschirmbeleuchtung, die fünf Minuten hell bleibt.

Bernd (l.) und Brigitte Gloger (2.v.l.) sowie Marianne Schimmelpfennig (r.) vertiefen sich mit Hilfe von Deniz Öz in technische Details. Quelle: Christamaria Ruch

Deniz Öz hatte neben Rico Zienke kurzfristig noch Ralph Ueschner aus Blumenthal für den Kurs gewinnen können. „Mir ging es darum, in der Kleingruppenarbeit noch mehr helfende Hände dabei zu haben“, so die Dorfkümmerin. Ralph Ueschner ist Systemadministrator und zeigte Margarete Oesterle die Grundlagen der Bedienung. Schließlich machte er noch ein Selfie, bei dem beide in die Kamera ihres Smartphones schauten.

„Das ist alles eine Übungssache“, ermutigte sich der 89-jährige Gerhard Pöhlchen selbst. Und: „Das Wiederholen aller Schritte ist wichtig.“ Am Ende des Kurses kam der Wunsch nach einer Fortsetzung auf. „Jetzt geht es darum, dass sich jeder Gedanken macht, was das nächste Mal für ihn wichtig ist zu erlernen“, sagte Deniz Öz.

Von Christamaria Ruch