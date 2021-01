So blickt Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn auf 2020

Heiligengrabe

Ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Die MAZ hat die Bürgermeister von Wittstock und Heiligengrabe gefragt, wie sie das Corona-Jahr erlebt haben. Christamaria Ruch sprach darüber mit Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn.

MAZ: Welches Ereignis hat Sie im vergangenen Jahr am meisten in der Gemeinde Heiligengrabe bewegt?

Holger Kippenhahn: Die Corona-Pandemie hat letztlich und leider alles – auch in Heiligengrabe – überschattet. Einerseits war diese Situation bewegend, weil zu Beginn des Jahres 2020 keiner damit ernsthaft rechnen konnte. Andererseits war und ist bewegend, dass trotzdem die große Mehrheit unserer Menschen und Institutionen die Ruhe bewahrt hat, um damit umgehen zu gehen können. Letztlich gehe ich davon aus, dass wir das Problem immer mehr beherrschbar gestalten können, auch wenn es noch mehrere Jahre brauchen wird.

Was würden Sie aus heutiger Sicht im Rückblick anders machen als zum Zeitpunkt der damaligen Entscheidung?

Es gibt aus meiner Sicht – auch im Nachhinein - nicht die einzelne Entscheidung, die völlig falsch getroffen wurde. Mit dem Wissen von heute hätte man sicher immer viel früher Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung getroffen, um eine Ausbreitung des Virus in dem Ausmaß, wie wir es heute konstatieren müssen, zu verhindern.

Die Corona-Krise hat sich auf den Haushalt ausgewirkt, seit Anfang Mai gab es eine Haushaltssperre in der Kommune. Der neue Haushalt ist verabschiedet. Wie groß sind nun die Spielräume für Investitionen 2021?

Heiligengrabe hat in den letzten Jahren im Bereich der Investitionen wieder einige gute Projekte auf den Weg gebracht. Einige sind fertiggestellt, wie die Feuerwache Nord in Zaatzke, der Pavillon in Heiligengrabe oder die Gehwege in Jabel und Papenbruch. Einige Maßnahmen sind in der Realisierung; dazu zählen die Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe und die Kleine Grundschule in Blumenthal.

Vertreter der Feuerwehr aus der Gemeinde Heiligengrabe und des Landkreises sowie der Kommunalpolitik reihten sich bei der Übergabe der Feuerwache Nord in Zaatzke vor dem Objekt auf. Quelle: Christamaria Ruch

Neue Maßnahmen sind in Vorbereitung. Dazu zählen unter anderem der Straßenbau in Königsberg, die Bürgerhäuser in Herzsprung und Zaatzke oder die Übernahme des Aussichtsturms Blumenthal an die Gemeinde.

Letztlich verfahren wir weiterhin so, dass alle denkbaren Unwägbarkeiten wie Corona, mögliche Fördermittel, steigende Preise, Nachhaltigkeit und insbesondere auch sich immer weiter verstärkende Bürokratie wie Datenschutz, Beantragung, Abrechnung „eingepreist“ werden müssen, um das Risiko für den Gesamthaushalt gering zu halten und die laufenden Aufgabenerfüllung immer gewährleisten zu können. „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.“

Der 45 Meter hohe Holzaussichtsturm Blumenthal ist in seiner Bauweise deutschlandweit einmalig. Quelle: Christamaria Ruch

Was sind die wichtigsten Investitionsvorhaben 2021?

Vorrangig wollen und müssen die schon länger laufenden Vorhaben wie in der Nadelbachgrundschule oder auch den Ausbau eine Straße im Gewerbepark zu einem guten Abschluss bringen. Neue Vorhaben brauchen einen planerischen Vorlauf, den wir insbesondere in diesem Jahr schaffen wollen.

Welche Investitionen müssen nun zurückgestellt werden?

Die Gemeindeverwaltung hat sich bemüht, ein relativ normales Verfahren bei der Aufstellung der Planzahlen unter Einbindung der jeweiligen Stellen einzuhalten. Das ist aus meiner Sicht auch gelungen. So gesehen würde ich derzeit nicht von der Rückstellung von Einzelvorhaben sprechen.

Wo sehen Sie beim Handel und Gewerbe in der Gemeinde Heiligengrabe derzeit die größten Probleme in der Corona-Krise?

Es gibt aus meiner Sicht keine spezielle Problemlage in der Gemeinde oder auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. In Einzelfällen hat die Gemeinde Anträge von Unternehmen zum Beispiel bei der Stundung von Forderungen unterstützt.

Stehen Sie im Austausch mit den Künstlern in Ihrer Kommune?

Auch hier gehe ich von keiner speziellen Problemlage in unserer Region aus. Ganz klar ist, dass in Einzelfällen durch die schon länger anhaltenden Einschränkungen eine existenzgefährdete Situation eingetreten sein könnte. Auch hier kann ich die Gemeindeverwaltung als Ansprechpartner anbieten, um über vorhandene Beziehungen beziehungsweise Kooperationen Hilfestellung geben zu können.

Wenn Sie mit Einwohnern ihrer Kommune im vergangenen Jahr gesprochen haben, was bleibt Ihnen dabei am meisten in Erinnerung?

Die anhaltende Unsicherheit, über das, was ist und was wird, ist sicher der prägende Eindruck vieler Gespräche. Das ist aber angesichts einer neuen Situation und Herausforderung auch völlig normal.

Dorfkümmerin Deniz Öz (l.) beim Gespräch über den Gartenzaun mit Marianne Schimmelpfennig. In der Corona-Krise immer aktiv bleiben, hilft gut gegen die Einsamkeit. Quelle: Christamaria Ruch

Wo sehen Sie die größte Hoffnung für 2021?

Sicherlich ist die Möglichkeit der Inanspruchnahme der zunehmenden Impfangebote der Hoffnungsschimmer, den wir uns insbesondere in der Weihnachtszeit gewünscht haben. So gesehen hoffe ich sehr, dass möglichst viele Menschen freiwillig diesen Wege mitgehen. Thomas von Aquin sagte: „Gesundheit gedeiht mit der Freude am Leben.“ Wir sollten deshalb trotz aller Umstände optimistisch und freudig in das neue Jahr gehen.

Beim Neujahrsempfang im Januar 2020 in Heiligengrabe konnte niemand ahnen, welche Herausforderungen kurze Zeit später wegen der Corona-Krise auf alle Menschen zukommen. Quelle: Christamaria Ruch

Was bewegt Sie mit Blick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr, wenn Sie an die neuen Corona-Regeln und weiteren Einschränkungen denken?

Die Bundes- und Landespolitik muss aufpassen, dass sie mit einigen wenigen aus meiner Sicht nicht nachvollziehbaren oder schlecht erklärten Maßnahmen nicht die falschen Leute und Organisationen stärkt.

Ich würde mir wünschen, dass die Parteien in ihren Entscheidungen, Programmen und Zielstellungen verdeutlichen, dass nicht nur wieder die kleine Frau und der kleine Mann die Verlierer also Zahler für die Krise sind. Der notwendige sozial-ökologische Ausgleich unter Einbindung aller Akteure, insbesondere der Wirtschaft, sollte auch für die Zukunft im Zentrum aller Anstrengungen stehen.

Von Christamaria Ruch