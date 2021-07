Grabow

Diese Fragestunde machte in Grabow ihrem Namen alle Ehre. 45 Minuten lang drehte sich beim Ortsbeirat am Dienstagabend alles um die Anliegen der Bürger. Zwei Frauen aus dem Ort nutzten die Zusammenkunft im Vereins-, Freizeit- und Kulturzentrum und machten auf kleine und große Probleme aufmerksam.

Heidi Lange kam mit einer Liste und trug ihre Fragen vor. Sie wünscht sich eine Ortsbegehung, weil der Gehweg entlang der Dorfstraße an einzelnen Stellen mittlerweile nicht mehr passierbar ist. „Das stimmt, Bürger mit Rollator müssen an einzelnen Stellen auf die Straße ausweichen“, sagte Ortsvorsteher Philip Lengert.

Gehweg in Grabow ist teilweise nicht passierbar

In der vergangenen Woche gab es dazu bereits eine Begehung durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Heiligengrabe. Damit ist das Problem an der richtigen Stelle in der Verwaltung bekannt.

Auf der Straße zwischen Blandikow und Grabow ist nach Auffassung von Heidi Lange Gefahr im Verzug. Die Kopfweiden drohen bei Sturm auseinanderzubrechen und müssten gekröpft werden.

Kopfweiden sollen aus Sicherheitsgründen gepflegt werden

„Das Thema hatten wir zuletzt mehrfach auf der Tagesordnung“, sagte Ortsbeirat Holger Steinhauer. Bei Weiden muss die Baumkrone regelmäßig entfernt werden – deshalb heißen die Bäume auch Kopfweiden. Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn winkte beim Baumschnitt ab: „Dieses Thema sorgt überall in der Gemeinde für Kritik.“

Ebenfalls auf der Straße von Blandikow nach Grabow sieht Heidi Lange einen Gefahrenpunkt an der Brücke über die Jäglitz. „Beim Mähen entlang dieser Straße wurde der Brückenabschnitt nicht einbezogen.

Die Kopfweiden zwischen Grabow und Blandikow haben eine stattliche Größe. Diese Kopfbäume müssen regelmäßig gepflegt werden. Anderenfalls drohen sie, auseinanderzubrechen. Quelle: Christamaria Ruch

Brücke über die Jäglitz in Gefahr

Deshalb kann man jetzt nicht in die Jäglitz sehen“, so Lange. Zudem wächst ihrer Aussage nach dort ein Baum in die Brücke. „Die Wurzel muss entfernt werden, sonst wird die Brücke zerstört“, mahnte Heidi Lange an.

Wunsch nach Graffitikunst auf Trafostation in Grabow

Mit Blick auf die vom Energiedienstleister Edis angemalten Trafostationen in den Nachbardörfern Blumenthal, Blandikow oder Papenbruch wünscht sich die Einwohnerin eine ähnliche Aktion in Grabow.

Holger Kippenhahn klärte über die einzelnen Schritte auf, um auch in den Genuss dieser Graffitikunst zu gelangen. „Das Motiv auf der Trafostation muss durch den Ortsbeirat vorgeschlagen werden“, so Kippenhahn. Er sicherte zu, dass die Gemeinde eine entsprechende Anfrage an die Edis stellt.

Friedhof ist Visitenkarte des Dorfes

Auf dem Friedhof in Grabow ist laut Holger Kippenhahn keine anonyme oder halbanonyme Urnengemeinschaftsanlage geplant. Damit beantwortete der Bürgermeister eine weitere Frage von Heidi Lange. „Wenn alle Ortsteile so eine Anlage wünschen, müssten auch die Friedhofsgebühren steigen“, sagte er.

Auch das Thema Erhalt und Ablage von alten Grabsteinen sorgte für Diskussionen. „Der Friedhof ist die Visitenkarte des Dorfes“, sagte Heidi Lange und sprach sich für eine Erweiterung der vorhandenen Fläche aus. Holger Kippenhahn wies darauf hin, dass dies auch mit zunehmendem Pflegaufwand verbunden ist. Die einzelnen Themen werden nun in der Gemeindeverwaltung erörtert.

Von Christamaria Ruch