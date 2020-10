Sportlerhaus in Maulbeerwalde saniert

Maulbeerwalde

Das Sportlerhaus des SV Prignitz Maulbeerwalde ist jetzt ein gutes Stück moderner und praktischer geworden. Denn der letzte zuvor noch unsanierte Bereich wurde jetzt komplett in Schuss gebracht. Detlef Lemke vom Verein fasst die wichtigsten Arbeiten zusammen: Duschbereich, Toiletten, Wärmeisolierung, Hausanschluss, Türen, Malerarbeiten – all das lässt das Sporthaus inklusive dem Wirtschaftsraum nun in neuem Licht erstrahlen.

Zugang neu geschaffen

Darüber hinaus wurde ein komplett neuer Zugang zu den Räumen geschaffen, die die 1. Männermannschaft des SV Prignitz Maulbeerwalde nutzt.

Als sie am vergangenen Wochenende gegen die Kicker vom FSV Heiligengrabe 1962 antrat – und 1:0 gewann – konnten die Sportler die neu gestalteten Räume erstmals komplett nutzen. Insgesamt 20.000 Euro machten die Modernisierung möglich. 15.000 Euro steuerte die Gemeinde Heiligengrabe bei. Die restlichen 5000 Euro kamen vom Kreissportbund ( KSB).

Sport braucht eine Heimat

„Unter dem Titel ’Sport braucht eine Heimat’ fördert der KSB jedes Jahr vier Vereine im Kreis

Ostprignitz-Ruppin. Wir haben dabei vor allem kleinere Vereine im Blick“, sagt Hannes Holtmann vom KSB.

Er war bei der offiziellen Übergabe des sanierten Teilbereiches des Hauses ebenso mit dabei wie Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn, Vereinsvorsitzender Frank Fittkau, Spielführer Andreas Bork und Ortsvorsteherin Nicole Bley.

Dem SV Prignitz Maulbeerwalde gehören aktuell knapp 60 Mitglieder an, sagt Detlef Lemke vom Verein. Es findet ein regelmäßiger Spielbetrieb statt. Aber die Kicker treffen sich nicht nur zum Fußballspielen am Sporthaus.

Eigenleistungen gehören dazu

Ohne die ausgiebigen Eigenleistungen hätte das Geld für die Fülle der Arbeiten nicht ausgereicht, so Lemke. Gleichzeitig dankt er aber auch allen Firmen, die im Sportlerhaus in Maulbeerwalde zum Einsatz kamen.

Eigenleistungen aber gehören für den SV Prignitz Maulbeerwalde nicht erst seit dieser jüngsten Baumaßnahme einfach dazu. Schon bei den vorangegangenen Modernisierungen an dem Haus war kräftig selbst Hand angelegt worden. Inzwischen ist das Sportlerhaus insgesamt in einem sehr guten Zustand.

Von Björn Wagener