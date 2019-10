Staatskanzlei: Projekt Dorfkümmerin ist Demografiebeispiel des Monats

Blumenthal

Das Projekt Dorfkümmerin in der Gemeinde Heiligengrabe ist am Dienstag als Brandenburger „ Demografiebeispiel des Monats“ Oktober von der Brandenburger Staatskanzlei in ausgezeichnet worden. Dorfkümmerin Deniz Öz nahm die Urkunde im Bürgerhaus in Blumenthal von Staatssekretär Thomas Kralinski, Bevollmächtigter des Landes beim Bund, entgegen.

Bei der Ehrung waren auch Vertreter aus der Gemeinde und Politik anwesend. „Das Projekt Dorfkümmerin ist für Heiligengrabe maßgeschneidert. Es hilft, die Lebensqualität auf dem Lande für Jung und Alt zu verbessern“, sagte Thomas Kralinski.

Treffen für Generationen

Und: „Durch die vielfältigen Möglichkeiten der Begegnungen werden zugleich Synergien frei. Nicht nur Angebote verschiedener Ortsteile werden zusammengeführt, sondern auch neue, generationenübergreifende Treffen und Initiativen entwickelt.“ Mit diesem Projekt wird „ein wichtiger Beitrag zur Daseinsvorsorge vor Ort“ geleistet“, so der Staatssekretär.

Dorfkümmerin Deniz Öz (3.v.r.) nahm die Ehrung von Staatssekretär Thomas Kralinski (2.v.r.) entgegen. Quelle: Christamaria Ruch

Deniz Öz macht mit ihrer Arbeit als Dorfkümmerin das Leben in der Gemeinde Heiligengrabe attraktiver. Sie begann im Oktober 2017 innerhalb des Modellprogramms „Regionalität und Mehrfunktionenhäuser“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums. So baute sie das Bürgerhaus in Blumenthal in Kooperation mit den Vereinen und Institutionen vor Ort zu einem multifunktionalen Dorfgemeinschaftshaus aus.

Kümmerin sieht sich als helfende Hand

Ihr Ziel: „Ich möchte Vorhandenes stärken, Wünsche aufnehmen, die ersten Schritte anleiten und die Vorhaben eigenständig laufen lassen.“ Dabei sieht sie ihre Arbeit als „helfende Hand.“

Deniz Öz (2.v.l.) möchte mit dem Bürgerfrühstück das Gemeinschaftsgefühl stärken. Quelle: E-Mail-MVD

Bürgersprechstunden, das Bürgerfrühstück, Spielenachmittage, Lesungen oder Vorträge gehören zu den Angeboten. Ab November wird einmal monatlich zum Kinoabend in das Bürgerhaus in Blumenthal eingeladen.

Seit einem Jahr ist Deniz Öz bei der Gemeinde Heiligengrabe angestellt. Sie erweiterte ihren Aufgabenbereich und ist nun neben Blumenthal auch für die Dörfer Blandikow, Grabow, Herzsprung, Rosenwinkel, Papenbruch und Königsberg zuständig.

Projekt ist keine Eintagsfliege

Damit ist der südliche Gemeindebereich abgedeckt. „Unser Projekt sollte von Anfang an keine Eintagsfliege sein“, so Holger Kippenhahn, Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe. Auch 2020 wird die Gemeinde das Projekt Dorfkümmerin finanzieren.

Zweite Dorfkümmerin soll kommen

„Das Zentrum für die dörfliche Entwicklung liegt in Blumenthal und soll auf andere Ortsteile ausstrahlen“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde hat das Ziel, eine zweite Dorfkümmererstelle im Nordteil der Gemeinde einzurichten.

Nach einem Wohnungsbrand erhielt Ursula Preuß (l.) aus Blumenthal 2018 viel Hilfe. Die Dorfkümmerin koordinierte die Aktion. Quelle: Christamaria Ruch

Das begrüßt auch Hans-Heinrich Grünhagen, Vorsitzender der Gemeindevertretung: „Diese Nachfrage ist vorhanden.“ Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann (Linke) sagte: „Soziale Zentren und persönliche Ansprechpartner sind wichtig.“ Thomas Kralinski sieht in den realen Begegnungen von Menschen die eigentlichen sozialen Netzwerke. „Das ist durch nichts zu ersetzen“, sagte er. Und: „Dörfer brauchen Anker.“

Seit 2009 zeichnet die Staatskanzlei in Potsdam regelmäßig ein „ Demografiebeispiel des Monats“ aus. Damit werden nachahmenswerte Initiativen geehrt, die den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen. Im Oktober 2018 ehrte die Staatskanzlei die monatliche Vortragsreihe „Mein unbekannter Nachbar“ in Sewekow als „ Demografiebeispiel des Monats.“

Von Christamaria Ruch