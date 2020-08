Heiligengrabe/Königsberg

Ob und wann die Badestelle am Königsberger See ihren Steg zurückbekommt, ist weiter offen. Er ist seit dem 14. Mai 2018 gesperrt und zum Teil abgebaut. Schilf und anderer Bewuchs hat ihn sich inzwischen wiedergeholt. Heute ist nur noch am eingewucherten Bauzaun zu erkennen, dass an dieser Stelle überhaupt einmal etwas war.

Nur noch Reste zu sehen

Nur mit Mühe sind die Reste des Steges im Dickicht zu sehen.

Anzeige

Uta Köhn forderte jüngst auf der Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr und Landwirtschaft der Heiligengraber Gemeindevertretung, dass die Badestelle wieder einen Steg bekommen sollte. „Das ist ein Naherholungsgebiet und der einzige See, den wir im Gemeindebereich haben.“

Weitere MAZ+ Artikel

Die Chancen darauf sind nach Lage der Dinge jedoch gering. Es geht nach wie vor um die Frage, wer haftet, wenn es dort zu einem Badeunfall käme. Die Gemeinde als Eigentümerin des Campingplatzes oder Lola Dannehl, die Besitzerin eines Erbbaurechts.

Versäumnisse vorgeworfen

Ausschussmitglied Axel Fischer warf der Gemeinde

So sah der Steg einmal aus. Quelle: Christamaria Ruch

Kontrollversäumnisse hinsichtlich des Zustandes des Steges sowie auch der Einhaltung der Festlegungen im Erbbaupachtvertrag vor. „Die Gemeinde könnte ja auch ihre Fehler einsehen und die Bürger unterstützen“, sagte Fischer. Er plädiert ebenfalls dafür, dass die Badestelle ihren Steg zurückbekommen sollte. „Es gibt ja auch Schwimmstege zum Ausleihen. Es geht eben auch darum, ob man etwas wirklich will oder nicht.“

Keine öffentliche Badestelle

Bürgermeister Holger Kippenhahn verwies auf der Sitzung darauf, dass es sich nicht um eine öffentliche Badestelle handelt. Somit sei die Gemeinde auch nicht in der Verkehrssicherungspflicht. Das sei gerichtlich auch so festgestellt worden. „Das ist alles bekannt. Ich wundere mich, dass das nicht zur Kenntnis genommen wird.“

Gesperrt wurde der Steg aus versicherungsrechtlichen Gründen. Die Wassertiefe an seinem Ende ist nicht ausreichend. Sie müsste grundsätzlich mindestens 1,80 Meter betragen. Ragt ein Steg sogar mehr als 75 Zentimeter aus dem Wasser, braucht es sogar mehr als 1,80 Meter Tiefe.

In den Fokus rückten diese Daten bei der Schadensregulierung eines Badeunfalls, der sich 2015 dort ereignet hatte. Da der Steg die genannten Voraussetzungen nicht erfüllte, sperrte ihn die Gemeinde. Sie ist Eigentümerin des Sees.

Sperrung aus Sicherheitsgründen

Für Bürgermeister Kippenhahn hat die Sicherheit der Badegäste

Der ehemalige Steg kurz nach seiner Sperrung 2018. Quelle: Christamaria Ruch

oberste Priorität. Da sie nicht mehr habe gewährleistet werden können, sah er keine Alternative zur Sperrung und dem teilweisen Abbau. Dennoch räumt er ein: Wenn es seitens des Ortsbeirates einen Antrag gäbe, einen neuen Steg zu bauen und die Gemeindevertreter dem zustimmten, so würde er auch gebaut. Empfehlenswert sei das aber nicht. Zumal dann auch zu klären wäre, inwieweit in ein bestehendes Erbbaupachtvertragsverhältnis eingegriffen würde.

Engagement für den Steg bleibt

„Ich brauche keinen Antrag auf etwas zu stellen, das ohnehin abgelehnt wird“, sagt Axel Fischer dazu. Er wolle sich aber weiterhin dafür einsetzen, dass sich an dieser unbefriedigenden Situation rund um den Steg am Königsberger See etwas ändert.

Und er ist nicht der einzige. Günter Häusler aus Königsberg hatte bereits im Juni 2019 gegenüber Holger Kippenhahn verlangt, dass es endlich eine Lösung in Sachen Steg geben müsse. Die traurige Entwicklung hatte er damals bereits mit Fotos belegt. Inzwischen ist buchstäblich weiter Gras über die Sache gewachsen.

Pächterin hält sich zurück

Pächterin Lola Dannehl möchte zu dem gesamten Prozedere rund um Steg nichts mehr sagen. Nur so viel: Vom Steg aus konnte man den See gut überblicken und den Sonnenuntergang beobachten. Das geht jetzt nicht mehr.

Von Björn Wagener