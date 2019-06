Heiligengrabe Königsberg - Der Steg bleibt weiterhin gesperrt Seit einem Jahr ist der Steg an der Badestelle des Campingplatzes in Königsberg gesperrt. Günter Häusler sammelte sogar Unterschriften für eine Freigabe. Die Sperrung bleibt – doch Hoffnung keimt.

Günter Häusler aus Königsberg mit Fotos vom Steg an der Badestelle am Königsberger See. Quelle: Björn Wagener