Edis sorgt für Nisthilfe auf Gittermast

Blandikow

Die Wohnung in der Königsberger Straße in Blandikow ist bezugsfertig und steht ab sofort zur Verfügung: Wer dort einzieht, sollte allerdings keine Höhenangst haben. Aber das dürfte kein Problem sein. Denn hier können sich schon bald Störche wohl fühlen – hoffentlich.

Der Stromversorger Edis hat dafür gesorgt, dass ein Gittermast am Ende der Bebauung in der Königsberger Straße mit einer Nisthilfe versehen wird. Damit wollen die Mitarbeiter dafür sorgen, dass der Vogelnachwuchs dort künftig sicher und geborgen ins Leben starten kann.

Dass die Nisthilfe ausgerechnet an dieser Stelle aufgebracht wurde, geschah sozusagen auf Bestellung. Denn die Störche hatten den entscheidenden Hinweis gegeben – indem sie in der zurückliegenden Brutsaison damit begannen, auf eben diesem Gittermasten einen Horst zu bauen. Es war nicht zu übersehen: Diverses Nistmaterial bildete bereits eine gewisse Basis.

Für mehr Sicherheit

Das blieb Edis-Mitarbeitern nicht verborgen. Schnell stand für sie fest: Den majestätischen Vögeln soll ein wenig unter die Flügel

So sah der Versuch eines Nestbaus vorher aus. Quelle: Privat

gegriffen werden – nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen. Denn feuchtes Nistmaterial und Stromleitungen sind nicht die besten Freunde. Ein elektrischer Schlag kann tödlich enden. So stand schnell fest: Hier muss eine solide Nisthilfe her. „Wir haben das dann in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund ( Nabu) und der Firma Elektrische Anlagentechnik Neuruppin (EATN) umgesetzt“, berichtet Edis-Sprecher Danilo Fox. Die Edis sei grundsätzlich bemüht, solche Naturschutzprojekte zu unterstützen. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren in der Region eine ganze Reihe ähnlicher Aktionen umgesetzt“, sagt er und nennt Beispiele in Christdorf und Zaatzke sowie Heidelberg und Brünkendorf in der Prignitz.

Umzug aus unbekannten Gründen

Die Störche brüteten in der Vergangenheit auf dem Schlauchtrockenturm der Feuerwehr in der Dorfmitte. Warum sie sich jetzt offenbar einen neuen Brutplatz suchten, kann auch Ornithologe Jürgen Kaatz nur vermuten. „Es muss etwas Einschneidendes passiert sein“, sagt er. Vielleicht hatte sich ein tierischer Räuber bis zum Nest durchgeschlagen, denn der Turm ist einseitig bewachsen.

Auf jeden Fall wollte das Storchenpaar dort nicht länger bleiben, schaute sich in der Umgebung nach einer geeigneten Alternative um und landete schließlich auf jenem Gittermast.

Erfreulich schnell reagiert

„Schön, dass die Edis so schnell darauf schnell reagiert hat. Mal sehen, wie die Störche das finden. Auf jeden Fall ist die Gefahr gebannt, über Kriechströme zu verenden“, sagt Jürgen Kaatz, der schon unzählige Jungstörche beringt hat.

Von Björn Wagener