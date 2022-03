Blandikow

Über Storchennachwuchs hatten sich die Blandikower in den vergangenen Jahren nicht freuen können. Auch ein Storchenpaar hatte es 2021 nicht im Nest auf dem Schlauchturm der Feuerwehr direkt neben der Dorfkirche gegeben.

Wann und wie viele Störche in Blandikow nisten, hält Anwohner Bernd Engel bereits seit Jahren fest. Er hatte auch beobachtet, dass das Nest an der Kirche langsam zuwächst. „Es war deutlich eine Grasnarbe in die Höhe gewachsen“, berichtet Anwohnern Birgit Nikolowius.

Firma Nikolowius rückte mit Hebebühne an

Auf Anregung Bernd Engels hinsichtlich einer Säuberung des Nestes, hatte sich der Ortsbeirat an die Firma Nikolowius gewandt. „Man hat uns kostenfrei rasch Hilfe zugesagt und Taten folgen lassen“, lobt Blandikows Ortsvorsteher Jörg Meusburger.

Mit Hebebühne, Firmenmitarbeitern und Bernd Engel gelang es, das Nest für die Tiere „bezugsfähig“ zu machen. „Jetzt ist die Zeit, wo die ersten Störche ankommen“, erklärt Jörg Meusburger. Er hoffe, dass das hergerichtete Nest den Vögeln zusagt und bald wieder Storchennachwuchs zu erwarten ist.

Von Christian Bark